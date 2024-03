Docenti precari di sostegno in protesta, all’Università di Enna come in altre università d’Italia.

Dopo aver frequentato un corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno (TFA) – costoso e con tre diverse prove d’accesso – dovranno partecipare a un concorso per essere stabilizzati. Dopo tre anni, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha messo fine alla deroga che permetteva la loro iscrizione nelle graduatorie (GPS) di prima fascia e quindi l’assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, gli insegnanti non hanno potuto neppure partecipare al concorso che si sta svolgendo in questi giorni poiché otterranno il titolo soltanto a giugno.

La mancanza di docenti specializzati causa un grave danno agli alunni, ai quali si nega la continuità didattica, dovendo cambiare ogni anno l’insegnante di sostegno.

Per garantire la continuità didattica è sufficiente assumere i docenti specializzati sul sostegno a tempo indeterminato, prorogando le immissioni in ruolo da GPS prima fascia, che hanno garantito l’assunzione di un numero consistente di docenti specializzati.





Luogo: Università “Kore” di Enna, ENNA, ENNA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.