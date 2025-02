Altavilla Milicia si prepara a un Carnevale di Pace e Unità: la Pro Loco APS lancia un progetto ambizioso grazie al sostegno e al patrocinio del comune di Altavilla Milicia e la regione Siciliana.

Il giorno 28 febbraio in mattinata ci sarà un manifestazione di carnevale, l’evento si chiamerà Altavilla in vespa per la pace , dove si vedrà realizzato un carro allegorico rappresentati da moto Vespe e simboli della pace.





La Pro Loco Altavilla Milicia APS ha presentato un progetto entusiasmante per il Carnevale 2025, che promette di coinvolgere l’intera comunità in un messaggio di pace e unità.

“Dietro ogni maschera c’è un volto umano che desidera la serenità”,

recita il motto dell’iniziativa, “facciamo in modo che questo carnevale sia l’inizio di un nuovo anno di pace”.

L’obiettivo principale del progetto è la creazione di un carro allegorico che promuova i valori della pace, dell’armonia e della diversità culturale.

“La Vespa è un’icona italiana che rappresenta la gioia di vivere e la voglia di libertà”, spiega il presidente della Pro Loco Giovanna Galizia , “abbiamo scelto di utilizzarla come simbolo del nostro messaggio di pace, perché crediamo che la libertà di movimento e di espressione siano fondamentali per costruire un mondo migliore”.





Le moto vespe sono sinonimi di libertà e fratellanza, sfilerà per le vie del paese, coinvolgendo scuole e associazioni locali come il club Vespisti 091 di Palermo rappresentato dai soci e il loro presidente Gaetano Cutrona, dove saranno coinvolti nella sfilata.

“Vogliamo che questo Carnevale sia un momento di festa e di condivisione per tutta la comunità”, afferma il presidente della Pro Loco, “un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e per promuovere i valori della pace e dell’unità”.

Il progetto si articola in diverse fasi, dalla ideazione e progettazione del carro alla sua costruzione e decorazione, fino alla sfilata finale. La Pro Loco ha già avviato la campagna di promozione dell’evento, utilizzando i canali social e distribuendo manifesti e volantini nei luoghi pubblici.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo Carnevale speciale”, conclude il presidente della Pro Loco, “un’occasione per divertirsi, ma anche per riflettere sull’importanza della pace e dell’unità”.





L’appuntamento gratuito è fissato per il corteo di Carnevale, che si terrà il 28 febbraio dalle ore 10,00 alle 13,00 e sfilerà per le vie del paese, con la partecipazione del carro allegorico in fine in una via principale del paese e precisamente in via Arciprete Gagliano sarà allestito in palco per le esibizioni di artisti e anche di esibizioni di una scuola di ballo locale Professionale school Dance academy.

Saranno donati dalla proloco anche tanti coriandoli , caramelle e zucchero filato.

Un’occasione da non perdere per vivere un Carnevale all’insegna della gioia, della creatività e della solidarietà.

Luogo: Altavilla milicia , Vai arciprete gagliano, 17, ALTAVILLA MILICIA, PALERMO, SICILIA

