Altavilla Milicia, il territorio visto dall’alto: la Pro Loco APS lancia il nuovo video promozionale firmato da due giovani talenti locali

​Altavilla Milicia (PA) – Valorizzare la bellezza del paesaggio e, al contempo, premiare la passione e il talento delle nuove generazioni. È con questo duplice obiettivo che la Pro Loco Altavilla Milicia APS annuncia il lancio ufficiale del nuovo video panoramico promozionale del territorio, interamente girato con l’ausilio di droni di ultima generazione.

​L’iniziativa mette al centro la creatività locale: l’opera è stata infatti ideata, girata e montata da Michele Canale e Giovanni Di Libero, due giovani residenti che hanno messo le proprie competenze tecniche e la propria sensibilità artistica a servizio della comunità. Le riprese aeree regalano uno sguardo inedito e suggestivo sui panorami, le coste e gli scorci più iconici di Altavilla Milicia, trasformando l’amore per la propria terra in un potente strumento di promozione turistica e culturale.

​La scelta della Pro Loco APS di affidare questo progetto a due ragazzi del luogo punta a lanciare un messaggio chiaro e forte a tutta la cittadinanza: i giovani sono la risorsa più preziosa per il futuro del territorio.

​”Vogliamo che questo progetto sia un esempio concreto e uno stimolo per tutti i ragazzi di Altavilla Milicia” – spiegano i rappresentanti della Pro Loco APS. “Michele e Giovanni hanno dimostrato che con l’impegno, le proprie passioni e l’amore per le proprie radici è possibile realizzare qualcosa di straordinario per il paese. Invitiamo tutti i giovani locali a farsi avanti, a proporre idee e a diventare protagonisti attivi della crescita della nostra comunità.”

​Il video promozionale è da oggi disponibile e visibile su tutti i canali social ufficiali della Pro Loco Altavilla Milicia APS (Facebook, Instagram e YouTube), dove cittadini e turisti potranno condividerlo per diffondere ovunque le meraviglie del territorio milicioto

Luogo: Altavilla Milicia , Viale Aldo moro, ALTAVILLA MILICIA, PALERMO, SICILIA

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