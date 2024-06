Martedì 11 giugno alle ore 18.00 si ricomincerà da More Than Strangers (Germania 2023), film di Sylvie Michel, con protagonista l’attore Samuel Schneider, ospite del festival. Il lungometraggio, che sarà introdotto da Heidi Sciacchitano, è una commedia on the road dei segreti e degli inconvenienti. Attraverso la storia di cinque persone di nazionalità diverse, in viaggio insieme a bordo di un’auto da Berlino a Parigi, More Than Strangers racconta di un’Europa poco inclusiva e poco accogliente, ma dove inaspettatamente si aprono nuove possibilità di dialogo e di incontro, in una lotta empatica contro la disillusione.



Alle 20.30 sarà la volta di Sonne und Beton (Germania, 2023), quinto lungometraggio del regista, produttore e sceneggiatore, David Wnendt, che sarà introdotto da Carlo Chatrian in presenza del regista, per la prima volta ad Altre Rive.

Tratto dal bestseller di Felix Lobrecht, Sonne und Beton è un coming-of-age della malavita giovanile, ambientato in un quartiere degradato della parte meridionale di Berlino nell’estate del 2003. Il film è un agone adolescenziale fra infanzia e vita adulta che non si limita a drammatizzare delle storie potenzialmente vere, ma infuoca di verve neorealista una parabola morale di periferia, parlando al presente indicativo, anche se Lukas, il protagonista, utilizza un cellulare Nokia e non si parla di social network. Un’educazione criminale che comprende, ascolta, affianca i suoi giovani protagonisti, e ne intercetta con candore, gioie e disperazioni. Così il film diventa una fotografia generazionale, e l’occhio di Wnendt diventa una mappa per intercettare dove possano nascondersi i rapporti più umani e sinceri, e dove possa evitarsi il tradimento, la più ricorrente moneta di scambio.

Altre Rive aderisce all’iniziativa Cinema in Festa 2024 con biglietto a 3,50 euro.

Luogo: Cinema Rouge et Noiur, piazza Verdi, 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/06/2024

Data Fine: 11/06/2024

Ora: 18:00

Artista: Samuel Schneider e David Wnendt,

Prezzo: 3.50

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.