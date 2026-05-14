Le Organizzazioni Sindacali, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Sicilia, Faisa Cisal, Cobas Trasporti, Ugl e Orsa esprimono forte preoccupazione in merito all’attuale situazione organizzativa e gestionale di AMAT, nonostante i dati positivi registrati sul fronte del trasporto verso le località balneari cittadine.

Secondo quanto emerso nei mesi scorsi, si è registrato un incremento di circa il 20% nella vendita dei biglietti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con particolare riferimento alle linee dirette verso Mondello e le borgate marinare. Un dato certamente incoraggiante, che testimonia la crescente domanda di trasporto pubblico da parte dei cittadini e dei turisti, tuttavia, secondo le Organizzazioni Sindacali, tale trend potrebbe crescere ulteriormente se l’azienda fosse messa nelle condizioni di rafforzare concretamente l’organico, soprattutto attraverso l’assunzione di nuovi autisti e personale nei vari reparti dell’officina.







Palermo non è soltanto Mondello e le borgate marinare dichiarano A. Ciriminna Filt Cgil, A. Ferraro Fit Cisl, A. Montalto Uiltrasporti Sicilia, F. Di Maio Faisa Cisal, C. Cataldi Cobas Trasporti, C. Di Maria UGL, P. Mazzola Orsa, ma è un’intera città che ha diritto a usufruire di un servizio pubblico efficiente, continuo e affidabile in tutti i quartieri, dal centro alle periferie. Nella giornata odierna è previsto un Consiglio di Amministrazione particolarmente importante, dal quale le sigle sindacali si augurano possano finalmente emergere decisioni chiare e definitive, a partire dalla nomina del sostituto del Direttore Generale Ing. Caminiti oppure dall’assegnazione temporanea delle relative deleghe gestionali vista la paralisi che regna in azienda.







Le OO.SS. attendono inoltre la delibera relativa all’assunzione di autisti interinali, misura ritenuta indispensabile nelle more dell’espletamento del concorso pubblico previsto per il prossimo 10 giugno. Non è più tollerabile – proseguono i rappresentanti sindacali – assistere a un continuo rimpallo di responsabilità tra Azienda e Comune, mentre i lavoratori AMAT continuano a subire le conseguenze di scelte tardive e di una governance ancora incerta.



I rappresentanti sindacali ritengono ed evidenziano inoltre forti perplessità rispetto alle indicazioni provenienti dall’Amministrazione comunale, che avrebbe autorizzato un numero di assunzioni insufficienti rispetto alle reali esigenze operative dell’azienda. Non si comprende come possa essere concretamente attuato un programma di esercizio che preveda oltre 220 mezzi in servizio quando, nella realtà quotidiana, dall’autoparco riescono a uscire non più di 160 vetture.







Le sigle sindacali ribadiscono infine la richiesta di convocazione urgente da parte del Sindaco e dei Capigruppo consiliari, già formalmente avanzata nei giorni scorsi, nonché l’immediata apertura di un tavolo tecnico permanente finalizzato ad affrontare le principali criticità aziendali. È necessario intervenire subito – concludono i sindacati – per garantire condizioni di lavoro dignitose ai dipendenti e un servizio pubblico all’altezza delle esigenze della città di Palermo.



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