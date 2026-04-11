Di ieri la notizia della tragedia accorsa in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Nell’incidente è rimasto ferito anche un dipendente del negozio di pneumatici Gammicchia. Il cestello su cui stavano lavorando gli operai deceduti è caduto finendo sulla tettoia del gommista e ha colpito anche il lavoratore del gommista. Gli operai stavano lavorando alla ristrutturazione del palazzo.

Sarebbero caduti dal decimo piano. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia.

“Faccio prima di tutto le mie personali condoglianze alle famiglie dei due operai morti ieri e gli auguri di una pronta guarigione ai feriti; che dire quella di ieri è l’ennesima tragedia sul mondo del lavoro, naturalmente le indagini sono ancora in corso e non si conoscono le reali motivazioni dell’incidente, ma una cosa è certa si deve investire di più sulla sicurezza sul lavoro e sui controlli affinché le regole che ci sono siano sempre rispettate, purtroppo mancano i controlli, mancano gli ispettori del lavoro, insomma ci sono i margini per poter migliore, che gli organi competenti facciano tutto quanto è in loro potere per ridurre al minimo questi episodi e anche la politica naturalmente faccia la sua parte”, così dichiara il Segretario Territoriale di Confintesa Palermo, Dr. Domenico Amato.

Comunicato Stampa

Palermo, 11/04/2026





Luogo: Segreteria Territoriale Confintesa Palermo, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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