Da tempo e con qualsiasi partito al governo, Confintesa Sanità Sicilia denuncia la drammatica situazione non solo del personale sanitario del SSR ma anche della sanità in generale e delle strutture come Ospedali e P.S. ormai datati.

La notizia, appresa a mezzo stampa, dell’allagamento parziale di alcuni locali dell’Ospedale Cervello di Palermo, nello specifico il Pronto Soccorso.

“Non è plausibile che una normale giornata di pioggia causi l’allegamento seppur parziale di un ospedale pubblico, con il conseguente disagio per l’utenza e per i dipendenti della struttura.





L’ospedale in questione, il Cervello di Palermo è una struttura essenziale per il SSR, infatti non serve solo l’utenza della parte nord di Palermo, ma anche tutti i paesi limitrofi in direzione trapani, (Isola, Capaci, Terrasini etc.), il Presidente della Regione Sicilia On. Schifani e l’Assessore della Salute, On. Daniela Faraoni dovrebbero riflettere su questi episodi, sintomi non solo si una edilizia sanitari da migliorare, ma anche di un sistema sanità al collasso”. Così dichiara il Dr. Domenico Amato Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.

Luogo: Segreteria Regionale Confintesa Sanità Sicilia, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

