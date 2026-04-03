Le previsioni da IlMeteo.it

Pasqua 2026 segnerà un netto cambio di scenario meteorologico in Italia, con temperature fino a 26°C e condizioni stabili su tutto il territorio. Dopo giorni segnati da piogge diffuse e criticità idrogeologiche, il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre riporterà cielo sereno e clima mite proprio nel weekend del 5-6 aprile, con effetti diretti su viaggi, gite e attività all’aperto.

A confermare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, che descrive una svolta ormai imminente: l’alta pressione oceanica spazzerà via il gelo residuo e stabilizzerà il tempo su tutta la Penisola.

Le prossime 24 ore: ancora piogge e rischio elevato

Prima del miglioramento definitivo serve prudenza. Le prossime ore restano critiche, soprattutto su alcune aree del Centro e del Sud.

Secondo Tedici, “la prudenza dovrà essere massima. Sono previste altre diffuse precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, con nevicate a partire dai 1.000 metri al Centro e 1.300 metri al Meridione. Anche il vento soffierà ancora teso, innescando altre mareggiate sulle coste abruzzesi, molisane, pugliesi e su quelle delle Isole Maggiori; infine, dopo la tantissima pioggia caduta, il rischio idraulico ed idrogeologico restano al massimo livello”.

Il quadro resta, pertanto, instabile, con particolare attenzione alle aree già colpite da accumuli significativi di pioggia.

Da sabato cambia tutto: sole e temperature in aumento

Il miglioramento sarà rapido e diffuso a partire da sabato 4 aprile. Il sole tornerà protagonista da Nord a Sud, accompagnato da un aumento sensibile delle temperature.

Valori previsti:

Nord : fino a 22°C già da sabato;

: fino a 22°C già da sabato; Centro : fino a 24°C;

: fino a 24°C; Sud: clima più fresco ma in miglioramento.

L’aria fredda residua continuerà a influenzare marginalmente il Meridione, ma senza compromettere la stabilità generale.

Domenica di Pasqua: condizioni ideali in tutta Italia

La giornata di domenica 5 aprile segnerà il pieno consolidamento dell’alta pressione. Il tempo sarà stabile ovunque, con cielo sereno e temperature tipicamente primaverili.

Previsioni principali:

Nord : soleggiato con picchi di 25-26°C;

: soleggiato con picchi di 25-26°C; Centro : sole diffuso e temperature fino a 25°C;

: sole diffuso e temperature fino a 25°C; Sud: condizioni stabili e clima mite.

In ambito scientifico, queste condizioni rientrano nel cosiddetto “benessere biometeorologico”, ovvero una combinazione di temperatura, umidità e ventilazione favorevole al comfort umano.

Pasquetta e giorni successivi: primi segnali quasi estivi

La stabilità non sarà limitata al solo weekend pasquale. Anche il Lunedì dell’Angelo vedrà la presenza dell’anticiclone, con valori termici oltre i 25°C in molte pianure.

Le proiezioni indicano:

temperature fino a 28°C entro metà settimana;

possibili punte vicine ai 30°C nelle zone interne.

Si tratta di valori superiori alla media del periodo, che anticipano dinamiche più tipiche di fine primavera.

Previsioni giorno per giorno

Venerdì 3 aprile

Nord: cielo a tratti nuvoloso, clima mite

Centro: ultime piogge su Abruzzo e Molise

Sud: rovesci sparsi alternati a schiarite

Sabato 4 aprile

Nord: soleggiato e più caldo

Centro: soleggiato e mite

Sud: sole prevalente

Domenica 5 aprile (Pasqua)

Nord: soleggiato fino a 25-26°C

Centro: soleggiato fino a 25°C

Sud: sole diffuso e clima mite

Tendenza

Pasquetta: anticiclone stabile e temperature oltre i 25°C

Metà settimana: primi 28°C diffusi