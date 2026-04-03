E’ già cominciato quelle che viene ormai universalmente chiamato “L’esodo di Pasqua” lungo la rete stradale e autostradale in particolare siciliana. Durante questo esodo di Pasqua sulla rete Anas Sicilia sono previsti spostamenti di autoveicoli verso le località turistiche, verso le aree metropolitane di Palermo e Catania, le città d’arte e i siti culturali. Le destinazioni più gettonate dai turisti saranno però quelle marittime.

Sulla rete Anas Sicilia è atteso un incremento dei volumi di traffico già iniziato nel pomeriggio di ieri – giovedì 2 aprile – e che proseguirà per l’intera giornata di oggi, venerdì 3 aprile. Questo per via degli spostamenti in entrata e in uscita dalle grandi città.

Un incremento degli spostamenti è previsto anche nel Lunedì dell’Angelo, soprattutto verso mete di breve percorrenza per gite fuori porta.

Dove cresce il traffico nella rete stradale siciliana

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari Anas come le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la Tangenziale di Catania, la Catania-Siracusa e l’itinerario Palermo-Agrigento.

Rientri fino all’ 8 aprile, il calendario dello stop ai Tir

Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile.

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 3 aprile dalle 14 alle 22, sabato 4 aprile dalle 9 alle 16, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 7, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Aumenta la sorveglianza lungo la rete stradale e autostradale

Durante le festività sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza ininterrotta dei dipendenti Anas con risorse in turnazione fra personale tecnico e di esercizio. Inoltre, saranno impiegate maggiori unità nelle Sale Operative Territoriali di Palermo e Catania.

Attenzione, sicurezza e numero verde

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.