Dopo il post di Claudio Lippi sui social

Adriano Celentano sta bene. Lo ha chiarito senza margini di dubbio l’ufficio stampa del Clan Celentano con una nota diffusa dopo una serata in cui i social avevano rimbalzato per ore la notizia di un presunto ricovero urgente dell’artista. La smentita è arrivata in forma diretta: “Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”, riferendosi alla moglie Claudia Mori. Caso chiuso sul piano dei fatti. Più complicato, sul piano mediatico, ricostruire come si sia arrivati fin lì.

Come è partito l’allarme: il post di Claudio Lippi

La sera di domenica 17 maggio, Claudio Lippi ha pubblicato su Facebook e su X un messaggio in cui annunciava il ricovero urgente di Celentano, definendolo in condizioni gravi. Nel post, il conduttore televisivo scriveva di aver letto un annuncio della figlia di Celentano, Rosalinda (uno dei tre figli avuti con Claudia Mori insieme a Rosita e Giacomo), in cui si comunicava il peggioramento delle condizioni di salute del padre. Lippi aggiungeva: “So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo”.

Il messaggio ha fatto rapidamente il giro dei social, rilancio dopo rilancio, alimentando in pochi minuti la preoccupazione di migliaia di fan.

I dubbi degli utenti e la smentita

Anche nella stessa serata, però, sotto il post di Lippi molti utenti avevano sollevato perplessità: nessuno riusciva a trovare l’annuncio originale della figlia Rosalinda da nessuna parte. “Sarà mica una vecchia fake?”, scrivevano in molti. Il dubbio era fondato.

L’ufficio stampa del Clan Celentano ha poi confermato che l’artista non è ricoverato e che si trova a casa, a Galbiate, in provincia di Lecco. Il post di Lippi non è stato rimosso: in un aggiornamento successivo, il conduttore ha espresso il suo dolore per le condizioni di un amico che, in realtà, stava benissimo.