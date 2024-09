Tutto pronto per la cerimonia di consegna dei riconoscimenti “Ambasciatori Mandorla di Avola”, in programma venerdì 13 settembre alle 18 al Teatro Garibaldi, con ingresso gratuito. A moderare la serata sarà il direttore responsabile di Allfoodsicily.it, Michele Balistreri, il quale introdurrà sul palcoscenico i rappresentanti dell’associazione Strade di Sicilia e del Consorzio della Mandorla di Avola, i quali spiegheranno i motivi della nascita del riconoscimento e presenteranno gli obiettivi raggiunti in tema di tutela e valorizzazione del prezioso frutto.

Sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco di Avola Rossana Cannata, del direttore generale del Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità alimentare e delle Foreste Marco Lupo, del deputato nazionale e vicepresidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Luca Cannata, dell’assessore al Turismo della Regione Siciliana Elvira Amata.



Poi la consegna dei riconoscimenti: 6, per questa prima edizione, gli “Ambasciatori Mandorla di Avola”, i cui nomi sono già stati annunciati nelle scorse settimana. Sono le le aziende “Di Donato 1932” di Pescara, “Volpicelli – Confetti e cioccolato dal 1930) di Nola, “William Di Carlo Confetti dal 1833” di Sulmona, “Maxtris Confetti” di Somma Vesuviana, Sibat Tomarchio di Acireale e lo chef stellato Marco Baglieri del ristorante Crocifisso di Noto.



Durante la serata saranno consegnati anche due attestati per i “Custodi della Mandorla di Avola”. A riceverlo le aziende Viscotta di Vincenza Loreto e Bianco di Mandorla della famiglia Fugali.



A chiudere l’evento, un momento di networking aperto anche alla stampa, dalle 20 in poi nel giardino del Palazzo di Città, alla scoperta dei profumi e dei sapori tipici del patrimonio enogastronomico di Avola.







