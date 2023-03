AMG Energia Spa. UGL: finalmente abbiamo la Governance aziendale

di Press Service

30/03/2023

Dopo il confronto con l’amministrazione comunale avuto con il Vice Sindaco Carolina Varchi giorno 24 marzo in cui, l’assemblea dei lavoratori in piazza Marina sede istituzionale di palazzo Galletti in cui aveva anticipato che nella giornata odierna ci sarebbe stato il nuovo consiglio di amministrazione, oggi prendiamo atto con soddisfazione che l’impegno è stato mantenuto. Questo è quanto ha comunicato il sindacato Ugl in una nota diffusa anche a tutti i lavoratori di AMG Energia Spa.

“Ci auguriamo – dichiara Raffale Loddo, Segretario Provinciale dell’UGL Chimici di Palermo – che da oggi si possa speditamente dare alla società AMG i necessari indirizzi operativi per il rilancio della società a cominciare dal realizzare il necessario turnover del personale per svolgere i servizi affidati, cogliere le nuove opportunità offerti dal PNRR, riqualificare le reti, azzerare la bolletta energetica del comune di Palermo, e le tante opere per rendere la città smart e moderna”.

A tutte le lavoratrici e lavoratori che si sono spesi per questo importante risultato al nuovo CDA composto dal neo Presidente Dott. Francesco Scoma, dall’Avv. Lucia Alfieri, dall’Avv. Antonino Iacono a tutti i consiglieri e al nuovo collegio dei revisori presieduto dal dott. Nicola Ribolla – conclude Loddo – auguriamo buon lavoro”.

