Da Belmonte Mezzagno destinazione altri piccoli studenti delle scuole elementari di Vercelli e Barletta. Un prezioso carico di corrispondenza scritta di proprio pugno da due classi di scuola primaria del Palermitano è ufficialmente partito dall’ufficio postale cittadino, dove un gruppo di circa 30 alunni dell’istituto “Emanuele Ventimiglia – Karol Wojtyla” di età compresa tra i 9 e i 10 anni ha affrancato e consegnato le loro speciali lettere al personale di Poste Italiane.

Accompagnati dalla docente Patrizia Trentacosti e accolti dal direttore dell’ufficio postale Renzo Di Girolamo, i bambini suddivisi in due giornate hanno scoperto agli sportelli le fasi di accettazione e spedizione della corrispondenza. Un’occasione per imparare sul campo cosa sia un francobollo e a cosa serva una cassetta rossa d’impostazione, oggetti ormai quasi sconosciuti per la generazione dei cosiddetti nativi digitali.





Ma è stata soprattutto un’occasione per riscoprire la bellezza della scrittura a mano e dello scambio epistolare, al centro dell’iniziativa “Amici di penna 4.0”, il progetto che vede raccontarsi a distanza studenti lontani sul territorio nazionale, da Nord a Sud, dal Piemonte alla Sicilia passando per la Puglia nel caso belmontese. Da qui, la scelta dell’istituto comprensivo di rivolgersi personalmente all’ufficio postale di via Papa Giovanni XXIII per far partire le cartoline realizzate dai bambini della classe quarta, contenenti descrizioni ma anche suoni e odori della loro terra.





All’interno di ogni busta, infatti, gli alunni non hanno solo raccontato se stessi ma anche il proprio territorio, arricchendo le parole e disegni su carta con uno spruzzo di profumi caratteristici di primavera e un QR Code da scansionare per ascoltare i rumori stagionali della natura siciliana. Così, attraverso il servizio postale le peculiarità di tipici gelsomini e fichi d’india hanno varcato i confini isolani per essere apprezzati attraverso un’esperienza multisensoriale dai bambini di altre regioni italiane.

Durante l’anno scolastico, le classi gemellate hanno potuto confrontarsi su luoghi, tradizioni e stili di vita arricchendo così il proprio bagaglio sociale e culturale. Uno scambio interattivo mediato anche dalle piattaforme tecnologiche, tra email e videoconferenze, mettendo però al centro il valore da preservare della scrittura tradizionale.

Luogo: Belmonte Mezzagno, BELMONTE MEZZAGNO, PALERMO, SICILIA

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