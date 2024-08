Un’estate all’insegna della musica e del vino per gli amanti del buon gusto. Con la direzione artistica di Filippo Peralta, Cantine Baglio Oro presenta il secondo appuntamento di AMMÁRI MUSIC FEST 2024, la rassegna di concerti di qualità con musicisti di altissimo profilo che si tiene in un’atmosfera suggestiva e raffinata in cui gli spettatori possono godere di spettacoli musicali di altissimo livello, immersi nella bellezza dei vigneti e della cantina Baglio Oro. Ogni serata inizierà con una cena a base di prodotti tipici locali, accompagnata dai pregiati vini Baglio Oro, per un’esperienza sensoriale completa che coinvolgerà tutti i sensi.

Il 4 agosto, con inizio alle ore 20, sarà la volta di VIVACIDADE DUO, con Pietro Adragna, fisarmonica e Giuseppe Sinacori, alla chitarra. Un concerto in cui il brio e la vivacità della musica sudamericana si mescolano con le sonorità mediterranee per dar vita a un inedito sodalizio artistico. Il virtuosismo della fisarmonica di Pietro Adragna e la carica espressiva della chitarra di Giuseppe Sinacori si fondono nel loro ultimo progetto «Vivacidade Duo», una proposta concertistica nuova e originale che gli artisti hanno portato sui palcoscenici di tutto il mondo, assieme alla passione per la musica e al loro talento unico nutrito anche di esperienze musicali individuali. Pietro Adragna Docente di fisarmonica presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, è stato proclamato quattro volte campione del mondo di fisarmonica. Ha suonato in tutta Europa, in USA e in Asia nelle sale più prestigiose. Dal 2016 è il direttore artistico del World Accordion Festival, il Festival Mondiale della Fisarmonica da lui stesso ideato e realizzato in Sicilia.

Giuseppe Sinacori, dopo essersi diplomato con lode presso il conservatorio di Trapani, ha intrapreso un’attività concertistica che ha toccato 4 continenti: Europa, Africa, Asia e America. Proprio in America ha tenuto una tournée che si è conclusa nella prestigiosa Carnegie Hall di New York.

I biglietti per i concerti dell’AMMÁRI MUSIC FEST 2024 sono in prevendita al seguente link: https://www.tickettando.it/Concerti e presso Viaggi Smile, in via dei Mille a Marsala. Per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente le Cantine Baglio Oro: sito web: bagliooro.it

