I principali temi di interesse per il territorio sono stati al centro di un incontro tra i rappresentanti della coalizione e, in particolare, delle cinque liste a sostegno della candidatura di Antonello Sala a sindaco di Floridia: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Grande Sicilia, Insieme per Floridia e Spazio civico-Floridia.

Il confronto operativo, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha visto la presenza dei rappresentanti provinciali e comunali della coalizione di centro-destra, in un momento di condivisione e coordinamento, per definire in maniera partecipata le ultime linee guida del programma elettorale.





Sicurezza, scuole, crescita economica, soltanto alcuni degli argomenti al centro dell’incontro, così come del programma, che intende rispondere alle priorità dei cittadini e alle esigenze dello sviluppo locale.

I partecipanti alla riunione, con il candidato sindaco in testa, hanno concordato sulla necessità di chiudere un programma concreto, inclusivo e orientato al futuro, capace di rispondere in modo efficace alle sfide della comunità. Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni, tramite ulteriori tavoli tematici e momenti di confronto, coinvolgendo competenze e sensibilità diverse.

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