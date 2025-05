Alessandro Mallia è il nuovo Sindaco di Realmonte. Il dirigente dell’Unione di Centro di cui è coordinatore in Sicilia l’On. Decio Terrana, trionfa sul candidato del PD Leonardo Aucello e sull’ex Sindaco della DC, Sabrina Lattuca, ricandidata dopo la sfiducia presentata da 8 consiglieri guidati proprio dallo stesso Mallia.

“La vittoria di Alessandro è una grandissima gioia – trasmette l’On. Terrana – Sono orgoglioso del risultato. In questi anni con Alessandro e tanti altri amici abbiamo costruito una piattaforma di amministratori preparati e sono più che felice del trionfo di Alessandro che dimostrerà di essere l’uomo giusto per rilanciare Realmonte. Un altro grande risultato per la crescita dell’Udc sul territorio”.





Esprime soddisfazione anche il coordinatore provinciale di Agrigento Fabio La Felice, dicendosi orgoglioso per la vittoria di un amico, un lavoratore instancabile, serio e innamorato della sua Città.

Le prime parole del neo-eletto Sindaco che rivolge un messaggio di unità: “Ora è il momento di lavorare tutti insieme, al di là delle appartenenze, per costruire una Realmonte più forte, inclusiva e proiettata al futuro.”

Luogo: REALMONTE, AGRIGENTO, SICILIA

