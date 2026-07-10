L’Unione di Centro conferma il proprio sostegno al sindaco Roberto Lagalla in vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo e annuncia la partecipazione alla competizione con una lista autonoma, “autorevole, rappresentativa e competitiva”.

La decisione è stata assunta nel corso di un incontro tra il coordinatore regionale dell’Udc Sicilia, l’On. Decio Terrana, il coordinatore provinciale Paolo Franzella ed il coordinatore cittadino Massimiliano Crapa, che hanno definito la strategia politica del partito in vista dell’appuntamento elettorale.





Nel corso della riunione è stata espressa piena condivisione del percorso amministrativo portato avanti in questi anni dall’Amministrazione Lagalla, evidenziando i risultati conseguiti in questi anni. Tra gli obiettivi raggiunti, l’Udc sottolinea il risanamento dei conti del Comune, con la significativa riduzione del disavanzo e il ritorno, dopo tanti anni, all’avanzo di amministrazione. Importante è stata l’aver trovato una soluzione efficace alla storica emergenza del Cimitero dei Rotoli, così come gli investimenti destinati ai quartieri periferici, il potenziamento dei posti negli asili nido comunali, il rilancio delle opere pubbliche e le iniziative avviate per affrontare l’emergenza abitativa.





“L’Unione di Centro – dichiara il coordinatore Terrana – ha sostenuto e sostiene con convinzione il percorso amministrativo del sindaco Roberto Lagalla. In questi anni sono stati affrontati e risolti problemi che sembravano irrisolvibili, restituendo credibilità amministrativa e prospettive di sviluppo alla città. I numeri parlano con chiarezza: Palermo oggi è più solida sotto il profilo finanziario, offre servizi migliori ed è tornata a programmare il proprio futuro con maggiore efficacia. La continuità amministrativa rappresenta oggi la scelta migliore per Palermo”.

Terrana guarda già alla prossima sfida elettorale: “Saremo protagonisti con una nostra lista forte, rappresentativa e competitiva. L’Udc metterà in campo donne e uomini di qualità, radicati nel territorio e animati da autentico spirito di servizio, per rafforzare il progetto del centrodestra e contribuire, con responsabilità e competenza, al percorso di crescita della città”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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