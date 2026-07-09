A Roma

Parcheggia l’auto sulle strisce bianche in via Catullo, nel quartiere Prati a Roma, e due giorni dopo se le ritrova diventate blu, con tanto di multa sul parabrezza per non aver pagato il ticket di sosta. È la disavventura capitata a Stefano Angeloni, odontoiatra di 65 anni, che ha raccontato tutto in un video diventato virale in poche ore.

Come sono andate le cose

“Giovedì sera parcheggio l’auto nelle strisce bianche in via Catullo nel quartiere Prati, e sabato mattina quando sono sceso con il cane le strisce erano diventate blu, e sul parabrezza c’era anche una bella multa per non aver pagato il ticket”, racconta Angeloni. Accortosi che sotto le ruote della sua auto la vernice era rimasta bianca, prova evidente che la riverniciatura era avvenuta nel frattempo, ha deciso di filmare la scena.

Il video, poi, lo ha pubblicato su Instagram, “cosa per me rarissima perché non sono affatto social”, ha spiegato all’Adnkronos. In poche ore le visualizzazioni sono schizzate. “Mia figlia mi ha chiamato dicendomi che il video aveva avuto oltre 43mila visualizzazioni”, racconta ancora stupito il dottore. “E hanno iniziato a scrivermi in tanti, un avvocato si è persino offerto di assistermi gratis se avessi voluto fare causa. Ma quale causa? Io la multa l’ho pagata 10 minuti dopo perché la macchina è di mia cognata e non volevo che avesse noie”.

Nessun avviso prima del cambio colore

Secondo il racconto di Angeloni, non ci sarebbe stato alcun preavviso sul cambio di destinazione delle strisce. “Tante persone mi hanno detto che era successa la stessa cosa anche in altri quartieri e la cosa assurda è che non c’era nemmeno un cartello che avvisasse. I negozianti che conosco mi hanno detto che sono arrivati con i rulli venerdì mattina e hanno coperto di blu le strisce bianche”, aggiunge.

La risposta di Atac

Interpellata dall’Adnkronos, Atac, che gestisce le zone di sosta per conto del Comune di Roma, ha ammesso l’errore. “I verificatori hanno agito, seppur correttamente, con eccesso di zelo. Comprendendo che la flessibilità in questi casi è un valore, Atac revocherà le poche multe rilevate nella zona delle nuove strisce blu”, ha comunicato l’azienda.

La revoca, spiega ancora Atac, “lo farà in modo automatico per pagamenti effettuati con Pos, per gli altri (in contanti o con ‘grattino’) mediante richiesta a rapporticlientela@atac.roma.it, dimostrando di essersi trovati nella zona di parcheggio oggetto della modifica e di aver pagato la relativa sanzione”.

Le misure per il futuro

Atac ha annunciato correttivi anche per le prossime modifiche alla sosta tariffata in altre zone della città. “Nel calendario delle zone a breve interessate, Atac sarà più tollerante nelle prime ore successive alla modifica della sosta tariffata e aggiungerà, alle informazioni già diffuse attraverso la stampa e i social, appositi volantini sui parabrezza delle auto in sosta nelle aree che saranno gradualmente interessate dalla modifica delle strisce”.

Cosa fare per chi ha ricevuto una multa in questa zona

Per chi si trova nella stessa situazione, la procedura indicata da Atac distingue due casi. Chi ha pagato la sanzione tramite Pos vedrà la revoca applicata automaticamente, senza bisogno di alcuna richiesta. Chi invece ha pagato in contanti o con il cosiddetto “grattino” dovrà scrivere all’indirizzo rapporticlientela@atac.roma.it, dimostrando di essersi trovato nella zona di parcheggio interessata dalla modifica e di aver effettivamente pagato la sanzione.