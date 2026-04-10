“Il coordinamento del Mpa-Grande Sicilia ha individuato in Mario Brancato la figura capace di unire tutte le forze del centrodestra in vista delle prossime amministrative a San Giovanni La Punta”.

Così in una nota il coordinamento del Mpa-Grande Sicilia.





“Quella di Brancato è una candidatura che porta con sé esperienza, affidabilità e capacità di sintesi. In tutta la provincia di Catania, in questi anni, si è sempre distinto nei ruoli che ha ricoperto e ha dimostrato di avere un approccio concreto ai problemi delle istituzioni cittadine”.

Per Mpa-Grande Sicilia, è significativo che sia stato proprio Brancato il primo, in questa tornata elettorale, a proporre una soluzione unitaria davanti a una situazione grave come quella del dissesto finanziario che dovrà essere gestito a partire proprio dalla prossima sindacatura.





“Il dissesto – proseguono gli esponenti del coordinamento Mpa-Grande Sicilia- non è un tema che si può affrontare con divisioni. Serve unire le forze, mettere da parte le differenze e lavorare insieme per salvaguardare un comune importante come San Giovanni La Punta”.

Da qui l’invito a tutte le componenti del centrodestra a convergere su una candidatura di responsabilità che punta a costruire una proposta solida e condivisa per il futuro della città.

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