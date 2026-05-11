Quasi mille persone hanno partecipato all’apertura della campagna elettorale del candidato sindaco Mario Brancato a San Giovanni La Punta.

Un’affluenza che lo stesso candidato alle amministrative puntesi del 24-25 maggio ha definito “oltre le aspettative”. Brancato è il promotore di una coalizione civica ampia, capace di riunire sensibilità politiche diverse. A sostegno della sua candidatura, infatti, erano presenti l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo e l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco, storico esponente del centrosinistra.





Numerosi gli interventi dal mondo politico: Marco Forzese (Noi Moderati), Nino Amendolia, Mimmo Rotella, Ludovico Balsamo (Mpa – Grande Sicilia), Andrea Messina (Punta in Alto) e il professore Salvatore Ardizzone, figura della sinistra socialista dei primi anni Duemila. Ardizzone, già vicesindaco, fu chiamato a guidare il Comune come commissario straordinario nel periodo successivo allo scioglimento per mafia dell’ente.

Tra gli interventi anche Antonio Villardita, vice coordinatore provinciale di Forza Italia.





Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Pina Alberghina, coordinatrice di Mpa-Grande Sicilia, primo nome che entrerà in una futura squadra di governo cittadino in caso di vittoria di Brancato.

Spazio, nel finale, anche alle realtà civiche che sostengono la candidatura dell’avvocato puntese: Laura Iraci (Liberi e Forti), Giuseppe Maita (L’Ora di Agire) e Giampiero Scuderi (Brancato Sindaco).

“È stato un bagno di folla che non ci aspettavamo – ha commentato Mario Brancato –. Questa sera si è ritrovata una coalizione in cui provenienze diverse, dal centro alla destra fino alla sinistra, hanno trovato un punto di incontro attorno a un progetto civico fondato sulle competenze e sul rispetto reciproco. È un segnale importante, perché dimostra che le persone perbene, spesso, condividono gli stessi valori, anche se non sempre trovano il coraggio di esprimerli apertamente”.

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