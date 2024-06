Amnesty International Italia ha aperto le iscrizioni per i Summer Lab 2024, un’opportunità unica per approfondire i temi dei diritti umani in uno dei luoghi simbolici più importanti d’Italia: Lampedusa.

I Summer Lab di Lampedusa offrono un’occasione irripetibile per conoscere da vicino le dinamiche di soccorso in mare, di accoglienza e protezione in Italia. Attraverso testimonianze dirette, i partecipanti avranno la possibilità di comprendere meglio la complessità e le bellezze della vita quotidiana sull’isola.

Durante la settimana, le persone iscritte parteciperanno a confronti e riflessioni, guidati da esperti ed esperte di formazione e attivismo, che condivideranno le loro esperienze e testimonianze. Questo approccio contribuirà a creare momenti di approfondimento e discussione, promuovendo la comprensione e la difesa dei diritti umani.

“I Summer Lab sono un’occasione unica per stimolare il dialogo e l’azione in favore dei diritti umani” – ha dichiarato Alessandro Montesi dell’Ufficio attivismo di Amnesty International Italia. “Invitiamo tutte le persone interessate a partecipare a questa esperienza formativa e coinvolgente a iscriversi e unirsi a noi nell’impegno per la difesa dei diritti umani”.

Date:

– 16-23 agosto: Per persone dai 18 ai 35 anni

– 24-31 agosto: Per persone over 35Iscrizioni

