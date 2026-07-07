Le segreterie provinciali di FIT-CISL, FILT-CGIL, UIL Trasporti e FAISA CISAL esprimono soddisfazione per l’alta adesione registrata ieri allo sciopero del personale dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (AMTS) di Catania. La protesta è stata proclamata per sollecitare l’apertura di un confronto serio e risolutivo con i vertici aziendali sulle principali criticità che riguardano i lavoratori e l’organizzazione dei servizi.









La mobilitazione segue il precedente sciopero di quattro ore dell’8 giugno scorso e nasce dal mancato superamento delle problematiche già segnalate dalle organizzazioni sindacali, oltre che dall’assenza di risposte ritenute adeguate.





“L’elevata partecipazione allo sciopero rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile del disagio vissuto quotidianamente dai lavoratori di AMTS” – affermano all’unisono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.





“La mobilitazione nasce dalla volontà di tutelare la dignità del lavoro e di contribuire a migliorare l’organizzazione aziendale e, di conseguenza, la qualità del servizio offerto all’utenza.





Da mesi chiediamo un confronto concreto sui problemi che riguardano l’Officina, il settore Movimento, la gestione dei turni e delle ferie, oltre alle criticità che interessano Mobilità e Rimozione. Finora le risposte ricevute non sono state sufficienti.





Ribadiamo la nostra piena disponibilità ad aprire un tavolo di confronto immediato con la direzione aziendale – concludono – per individuare soluzioni condivise e restituire serenità ai lavoratori. Ci auguriamo che il forte messaggio lanciato venga raccolto con senso di responsabilità. L’obiettivo delle organizzazioni sindacali resta quello di costruire condizioni di lavoro migliori e garantire un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente e sicuro per la città di Catania.”

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