Le previsioni da IlMeteo.it

L’Italia si prepara a vivere una nuova fase di caldo intenso. Dopo le ondate che hanno caratterizzato la fine di maggio e gran parte della seconda metà di giugno, una terza irruzione di aria rovente proveniente dal Nord Africa è pronta a investire il Paese. Secondo le previsioni diffuse da iLMeteo.it, da domani, mercoledì 8 luglio, le temperature inizieranno una graduale ma costante risalita, fino a superare nuovamente la soglia dei 37 gradi, con punte che in alcune aree potranno raggiungere e superare i 40°C.

L’anticiclone africano torna a dominare il Mediterraneo

A favorire questa nuova fase sarà ancora una volta il consolidamento dell’anticiclone subtropicale, che continuerà a convogliare masse d’aria molto calde dal Nord Africa verso l’Europa centro-occidentale.

Si tratta del fenomeno ormai noto come “Heat Dome“, la cosiddetta Cupola di Calore, una configurazione atmosferica che intrappola l’aria calda nei bassi strati impedendo il ricambio con correnti più fresche e favorendo un progressivo aumento delle temperature.

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, il caldo aumenterà gradualmente nei prossimi giorni, ma la fase più intensa potrebbe manifestarsi proprio tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana.

Perché i record di caldo vengono superati sempre più spesso

Uno degli aspetti che caratterizza questa estate è la continua caduta dei primati termici. Secondo Tedici, la spiegazione risiede nel cosiddetto Riscaldamento Globale, che sta modificando il punto di partenza delle stagioni estive.

Il surplus di calore accumulato negli ultimi anni agisce infatti come una sorta di “carburante aggiuntivo”, rendendo gli anticicloni africani più persistenti, più estesi e soprattutto più efficaci nel far aumentare le temperature al suolo.

Di conseguenza, configurazioni meteorologiche ormai frequenti riescono a produrre valori termici che fino a pochi anni fa sarebbero stati considerati eccezionali.

Le temperature previste: fino a 40 gradi nel weekend

La nuova ondata di calore interesserà gran parte della Penisola.

Secondo le previsioni:

Pianura Padana: temperature diffuse fino a 38°C, con punte di 39°C tra Emilia e Bassa Lombardia nella giornata di mercoledì 8 luglio.

Sardegna: entro il weekend Oristano potrebbe raggiungere i 40°C.

Puglia e Toscana: attesi picchi fino a 39°C.

Roma: la temperatura salirà progressivamente fino a 36°C, valori destinati a mantenersi anche per buona parte della prossima settimana.

Milano: dopo il picco previsto di 38°C, le massime resteranno comprese tra 34 e 35°C, accompagnate però da un forte aumento dell’afa.

Notti tropicali sempre più diffuse

Non sarà soltanto il caldo diurno a creare disagio. Le previsioni indicano infatti il ritorno delle cosiddette “Super Notti Tropicali“, con temperature minime superiori ai 25°C, soprattutto nelle grandi città del Nord. Una situazione che rende difficile il raffrescamento degli ambienti e aumenta il disagio fisiologico, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.

E in Sicilia?

Anche la Sicilia sarà coinvolta dalla nuova espansione dell’anticiclone africano. L’Isola dovrà fare i conti con temperature elevate, giornate pienamente soleggiate e valori che in molte aree interne potranno avvicinarsi ai livelli più alti registrati nel resto del Mezzogiorno. L’afa aumenterà progressivamente soprattutto lungo le coste e nei grandi centri urbani.

Il peggio potrebbe arrivare dopo il weekend

Secondo gli ultimi scenari elaborati da iLMeteo.it, la fase più intensa potrebbe non coincidere con l’immediato ritorno del caldo. Anzi, i modelli indicano che tra domenica e l’inizio della prossima settimana la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi, con temperature ancora più elevate e una persistenza dell’anticiclone destinata a mantenere condizioni di stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia.