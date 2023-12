noleggioauto.it mette a confronto le tariffe degli extra richieste dalle compagnie di noleggio in Italia, evidenziando le più convenienti.

Dal 2012 noleggioauto.it compara i prezzi delle agenzie di noleggio auto per fornire al mercato le tariffe migliori e i consigli utili per affrontare il noleggio senza problemi e nel modo più semplice possibile.

Quando si prenota un’auto a noleggio, spesso si va incontro a dei costi aggiuntivi rispetto alla tariffa base del noleggio a seconda delle proprie esigenze. Oltre alle cauzioni (che poi verranno restituite alla fine del noleggio), troviamo gli extra per guidatori giovani, per guidatori aggiuntivi e per il seggiolino dei più piccoli.

In particolare, noleggioauto.it ha confrontato i prezzi del 2023 di cauzioni ed extra degli autonoleggi in Italia ed evidenziato quelli più economici per ognuna delle categorie di costo. Lo studio si concentra principalmente sui prezzi relativi ad auto utilitarie e citycar poiché queste sono le tipologie più noleggiate nel nostro Paese, mentre per le classi di auto più grandi i costi tendono a essere maggiori.

“Se nel 2023 si è registrata una diminuzione delle somme richieste come cauzioni dagli autonoleggi di circa il 20% rispetto al 2022, si osserva però un aumento dei costi degli extra, anche fino al 50%”, è quello che dichiara Diego Puglisi, General Manager di noleggioauto.it. “La riduzione delle somme richieste a cauzione del veicolo è sicuramente un buon segnale da parte del settore che aiuta a rendere il noleggio più accessibile a tutti, mentre l’aumento del costo degli extra è probabilmente una compensazione per la diminuzione delle tariffe giornaliere di noleggio”, continua Puglisi.

Andiamo ad analizzare quali sono le compagnie più convenienti per ciascuna delle tipologie di costi extra del noleggio auto a breve termine.

Cauzioni

Dai dati raccolti*, risulta essere Locauto la compagnia che richiede la cauzione più bassa. Infatti, Locauto in Italia è pioniera della “cauzione 0”.

Segue il gruppo Goldcar che ha lanciato Key’N Go, un programma innovativo che prevede solo una cauzione di 150€. Seguono, Maggiore e Avis, entrambe con una tariffa di 300€ e Europcar con 500€.

Giovani guidatori

In questa categoria di extra, le compagnie richiedono supplementi differenti a seconda dell’età del guidatore principale. I dati analizzati mettono a confronto i prezzi delle compagnie di noleggio secondo tre fasce d’età: “19-20 anni”, “21-22 anni” e “23-24 anni”.

Fascia d’età 19-20 anni

Iniziando dalla prima categoria, per la fascia d’età 19-20 anni, tra le 5 agenzie più convenienti si trovano Ecovia e Autovia, entrambe al primo posto con soli 5€ di supplemento.

Seguono OK Mobility, Centauro e Noleggiare, rispettivamente con 10, 13 e 19€ di supplemento.

Fascia d’età 21-22 anni

Sul fronte della fascia 21-22 anni, le prime due posizioni restano invariate, mentre Noleggiare è in terza posizione con una tariffa pari a 6€.

La quarta e quinta posizione toccano invece a Goldcar e OK Mobility, che richiedono rispettivamente 10€ per i giovani guidatori in questa fascia d’età.

Fascia d’età 23-24 anni

Infine, per la fascia d’età 23-24 anni, l’agenzia più conveniente è Sicily by Car, che in questo caso non prevede un supplemento.

A seguire, si ritrovano Ecovia e Autovia, entrambe con 5€, mentre la tariffa di Noleggiare è pari a 6€ e quella di Goldcar è di 10€.







Guidatore aggiuntivo

Per quanto riguarda il guidatore aggiuntivo, le 5 agenzie più convenienti sono Ecovia e Autovia che prevedono 6€ di tariffa.

Seguono OptimoRent, con poco più di 6€, mentre la quarta e quinta posizione sono occupate da Alamo ed Enterprise con una tariffa da 7€.

Seggiolini e rialzi

Infine, l’ultimo extra per auto a noleggio analizzato da noleggioauto.it è riferito a seggiolini e rialzi per bambini. Va specificato che i primi fanno riferimento a quelli utilizzati per neonati e per bambini dai 9 mesi ai 4 anni, mentre i rialzi si utilizzano per i bambini da 4 anni in su.

Seggiolini per bambini

Le 5 agenzie più convenienti per noleggiare un seggiolino sono OK Mobility, Goldcar, SurPrice, Ecovia e Autovia.

In particolare, la prima agenzia richiede una tariffa di 7€, mentre Goldcar e SurPrice sono allineate su una tariffa da 9€. Infine, Ecovia e Autovia richiedono 10€ per poter noleggiare un seggiolino.





Rialzi per bambini

Infine, tra le 5 agenzie di noleggio più convenienti per noleggiare un rialzo per bambini, OK Mobility rimane al primo posto con la tariffa da 7€.

Seguono Hertz e Thrifty con 8,5€ e al quarto e quinto posto Goldcar e SurPrice, le quali richiedono entrambe 9€ di tariffa.

*i dati sono soggetti a variazioni da parte delle agenzie di noleggio



NoleggioAuto.it è un servizio che permette di confrontare le tariffe di noleggio auto in modo veloce, semplice e sicuro. Dal 2012 noleggioauto.it negozia tariffe imbattibili con oltre 800 agenzie di noleggio in Italia e nel mondo, tra cui le più grandi e riconosciute compagnie internazionali. Inoltre, fornisce ai propri clienti tutta l’assistenza necessaria per noleggiare il veicolo più adatto alle proprie esigenze al costo più basso del mercato. Non solo noleggio auto low cost, ma anche noleggio auto facile, sicuro e senza costi nascosti.

