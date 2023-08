Anche ad Agosto l’Abbazia di San Martino delle scale svela i suoi tesori. Domenica 13 agosto due visite guidate alle 10 e alle 17.

Come tutte le seconde domeniche del mese, dopo il grande successo di pubblico di luglio, anche ad agosto sarà possibile visitare l’abbazia di San Martino delle Scale, alla scoperta della spiritualità benedettina, dei tesori dell’abbazia, ma anche alla ricerca di un po’ di frescura dal caldo estivo!

L’abbazia di San Martino delle scale, l’unica abbazia ancora esistente in Sicilia e la più grande tra le abbazie dell’Italia meridionale apre le porte per mostrare alle persone le sue bellezze e i suoi tesori. Fondata nel 1347 dall’abate Angelo Sinisio, anche se la tradizione vuole che risalga al sesto secolo ai tempi di San Gregorio Magno, l’abbazia di San Martino ha una storia meravigliosa da raccontare. Oltre alla chiesa, con lo splendido coro ligneo del 1500 e il suo prezioso organo, sarà possibile visitare lo scalone monumentale, la splendida facciata del Marvuglia rivolta verso Palermo, l’antica Farmacia, la sala capitolare e il suo museo con preziose opere d’arte e oggetti liturgici del Sei e Settecento. E, ancora il refettorio, luogo che fa da sfondo al programma televisivo “Le ricette del convento” che va in onda su FoodNetwork, le statue di San Martino e quella della fontana dell’Oreto, entrambe del Marabitti, l’orologio astronomico e la vecchia biblioteca.

“L’abbazia è un luogo di preghiera, ma anche di aggregazione. Noi vogliamo che la gente conosca le bellezze dell’abbazia, e conosca la storia e la spiritualità benedettina che oggi più che mai è attuale e moderna. Esempio di equilibrio e moderazione in un mondo che ne ha tanto bisogno” dichiara don Riccardo Tumminello osb, che si occupa delle visite guidate. A guidare le passeggiate, tra gli altri, ci sarà anche Igor Gelarda, storico della Sicilia e autore di alcuni testi sulla storia delle antiche comunità cristiane in Sicilia.

A partire da settembre sarà possibile prenotare, insieme alla visita guidata, anche una degustazione di birre, formaggi locali e cassata oppure fare l’esperienza del pranzo insieme ai monaci della comunità monastica. Per intanto, sarà possibile prenotare la visita guidata per domenica 13 agosto, o alle ore 10.00 o alle ore 17.00, con un messaggio whatsapp al 3473187857 o una email a foresteriasanmartinodellescale@gmail.com.

Don Riccardo Tumminello O.S.B.

Luogo: Abbazia di San Martino delle Scale (Pa), Piazza Platani , 11, MONREALE, PALERMO, SICILIA

