Siracusa, 16.04.2025 – Pasqua sta per arrivare e l’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo rinnova l’appello alla cittadinanza per donare una Pasqua di allegria a bimbe e bimbi. Sabato 19 Aprile torna PasquiAmo, l’appuntamento è alle ore 10.00 presso l’Urban Center, in via Nino Bixio, 1 dove ci sarà una grande festa animata da spettacoli di giocoleria e di magia, laboratori creativi, le bolle giganti, l’equilibrista, i giochi, i gonfiabili, tante sorprese e l’immancabile mascotte Pasquì!



Chi vorrà partecipare con un gesto di solidarietà potrà aiutare volontarie e volontari a far crescere la raccolta delle uova di Pasqua. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Siracusa e Siracusa Città Educativa.

Ad accogliere bimbe e bimbi ci saranno volontarie e volontari di: Astrea in memoria di Stefano Biondo, Zuimama Arciragazzi, Arci Siracusa, Carovana Clown, Superheroes ODV, Stonewall e CNGEI Gruppo regionale Sicilia, Mariano La Rocca in arte “Palloncino” e Fabio Animazione.



Astrea rivolge un enorme grazie a chi, con grande generosità, ha già contribuito alla raccolta solidale di uova di pasquali da donare a tutte le bimbe ed i bimbi che parteciperanno alla grande festa organizzata da Pasquì e ricorda che si può ancora donare, basta portare le uova di pasqua dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00, in piazza Santa Lucia,16, oppure facendo una donazione in denaro:

– BONIFICO bancario sul c/c postale dell’ass. “ASTREA in memoria di Stefano Biondo” (IBAN: IT86D0760117100001011211859)

– RICARICA POSTEPAY n.5333 1711 1622 5927 (c.f. intestataria BNDRRA87D47I754I – Aurora Biondo, tesoriera di Astrea in memoria di Stefano Biondo)

o inviare un messaggio WhatsApp al 377 692 7890







Luogo: Siracusa, Via Nino Bixio, 1

