La scuderia RO racing vince, al termine di una splendida rimonta, con Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, il 36° Rally Elba Storico, valido per il Campionato Italiano ed Europeo Rally Auto Storiche. Al Rally Porta del Gargano, grazie alla prestazione corale degli equipaggi, vittoria tra le scuderie e qualificazione per la finale della Coppa Italia raggiunta da: Francesco Tuzzolino, Maurizio Di Gesù e Gabriele Celli. Allo Slalom Di Torregrotta terza posizione per Giuseppe Giametta.



Grande rimonta ed encomiabile vittoria, al Rally Elba Storico, per Angelo Lombardo e Roberto Consiglio. I due alfieri del sodalizio siciliano, dopo aver accusato noie ai freni sulla loro vettura, nelle prime battute della prima tappa della gara valida per il Campionato Europeo e Italiano Rally Auto Storiche, hanno dato vita ad una fantastica rimonta. I due palermitani, a bordo della loro Porsche 911 Carrera RS del Secondo Raggruppamento seguita da Guagliardo, hanno inscenato una gara da incorniciare valsa meritatamente il gradino più alto del podio. L’Elba non è stata un isola felice per Lucio Da Zanche e Lele De Luis costretti al ritiro, in seguito a un presunto sabotaggio ai danni della loro Porsche 911 seguita dalla Pentacar. Nell’Isola Napoleonica hanno ben figurato anche Attilio Modica e Lillo Messineo, quarti di classe con la loro Porsche 911 Sc del Terzo Raggruppamento.

In Puglia, al Rally Porta del Gargano, atto conclusivo della Coppa Rally di Ottava Zona, grande risultato corale degli equipaggi portacolori del sodalizio siciliano. La prestazione è valsa la vittoria, nella classifica della gara e di zona, riservata alle scuderie. Obiettivo centrato per tutti gli alfieri della RO racing che inseguivano la qualificazione alla finale di Genova del prossimo mese di novembre. Grazie all’ottavo posto della generale, Maurizio Di Gesù e Cristian Quarta, a bordo di una Skoda Fabia R5, hanno centrato la qualificazione tra gli Over 55. Con una Toyota Yaris GR della classe R1T 4X4, Matteo Aquilano e Alessandro Abatecola hanno vinto la propria categoria. Doppietta in classe Rally 4 dove Francesco Tuzzolino e Luigi Cerasi sono giunti ottavi in classifica generale e hanno siglato la qualificazione. Sempre in Rally4, seconda posizione di classe e decima posizione nella generale per la Peugeot 208 Rally4 di Davide Magione e Alfredo Tarquinio. In classe Super 1600, Mario Trotta, in gara in coppia con Federico Germani su una Renault Clio, ha confermato ancora una volta di essere il Re incontrastato della categoria e ha concluso al sesto posto della generale. In A6 vittoria di Gruppo e classe per la piccola Peugeot 106 condotta da Daniele Pelagalli e Alessandro Manco. Qualificazione alla finale centrata, tra le Super 2000 anche per Gabriele Celli e Paolo Gozzo.

Al 29° Slalom Torregrotta-Roccavaldina, valido per il Campionato Italiano di specialità, ottimi risultati in tutte le classi: Pierluigi Bono, con una Fiat 500, ha vinto la classe BC 700 e il Gruppo 5, Giuseppe Radici, con una Peugeot 106, è giunto secondo del Gruppo RS Plus imponendosi nella classe RS Plus 1400, Samuele Spanò, con una Citroen C2, è salito sul secondo gradino del podio della classe RS Plus 1.6, Alessio Truscello, con una Peugeot 106, ha vinto sia il Gruppo A sia la classe A 1400, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams, si è piazzata al terzo posto della classifica riservata alle Dame e al quarto della N2000, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS E1 Italia, ha centrato la piazza d’onore nel Gruppo e si è imposto nella classe E1 Ita 2000, Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9, ha vinto tra le donne ed è giunta seconda in classe S5, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 Coupé, ha vinto tra le vetture del Gruppo Speciale e ha primeggiato nella classe S6, Giuseppe Catalano, con la sua Chevy Sedan, ha ancora dimostrato il suo valore piazzandosi al secondo posto nel suo Gruppo e facendo sua la classe, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A112, è giunto a un passo dal podio della classe S3, Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki, è giunto ottavo in classifica generale e si è imposto nella propria classe, Francesco Pirri, con una Fiat 127, ha vinto la classe S3 e Giuseppe Giametta, ha offerto una nuova prestazione da incorniciare, infilandosi, con la sua Gloria Suzuki B5, tra i big della serie e riuscendo a salire sul terzo gradino del podio della classifica generale.

In Sardegna, alla Alghero Scala Piccada, cronoscalata valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, Gabridriver con la sua Ferrari 458 GT è giunto terzo di Gruppo GT e primo della sua categoria.





