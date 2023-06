“L’Arma dei Carabinieri compie 209 anni. In questi oltre due secoli di storia è sempre stata a servizio degli italiani, nella quotidianità e nei momenti più drammatici. Dalle Alpi a Lampedusa, così come nelle tante missioni internazionali, la Benemerita ha sempre prestato la sua opera in difesa della Nazione, dei suoi valori e della sua sicurezza, interna ed esterna. “Fedele nei secoli”, mai motto fu più adeguato. Rivolgo i miei auguri a tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado, ovunque si trovino in patria o all’estero, e alle loro famiglie”.

È l’augurio che il deputato regionale di Fratelli d’Italia Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, rivolge a tutta l’Arma, e i familiari, ovunque impegnata nei confini nazionali o all’estero.

