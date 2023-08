“Sono trascorsi 41 anni dall’uccisione dell’imprenditore Vincenzo Spinelli, che già negli anni Ottanta si era ribellato alla mafia decidendo di non pagare il pizzo. Per tanto tempo il sacrificio di questo cittadino onesto e coraggioso è stato trascurato dall’opinione pubblica. Oggi la sua memoria viene onorata come merita e ricordiamo l’imprenditore quale esempio da seguire nella lotta alla mafia, che non è ancora stata del tutto sconfitta dallo Stato, nonostante i numerosi successi messi a segno come l’arresto di Matteo Messina Denaro. La vittoria completa contro la criminalità organizzata si potrà raggiungere solo con il contributo di tutti, istituzioni e società civile, compiendo il proprio dovere quotidiano nella trasparenza e nel rispetto delle regole. Come il sacrificio di Spinelli continua a ricordarci”.

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, ha voluto ricordare l’imprenditore Vincenzo Spinelli ucciso dalla mafia 41 anni fa.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.