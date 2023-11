ANTEPRIMA STAMPA INAUGURAZIONE

OLYMPO CDC

HOLDING

ALTA CLASSE LAB

presentano

FRIDA KAHLO

“Virtual- Multimedia- Photo Experience”

A PALERMO DAL 3 NOVEMBRE AL 28 GENNAIO 2024

PALAZZO MAZZARINO

Via Maqueda, 383

a 100 metri dal Teatro Massimo

3 novembre dalle ore 11.30 inaugurazione e anteprima stampa

Saranno presenti oltre ad alcune autorità cittadine

gli organizzatori

prof. Calogero Di Carlo

Luigi Salvo

Frida Kahlo arriva a Palermo e per la mostra a lei dedicata “Virtual- Multimedia- Photo Experience” sceglie la storica sede di Palazzo Mazzarino in via Maqueda a pochi metri dal celebre Teatro Massimo. Pronta per essere inaugurata il prossimo 3 novembre 2023 ( anteprima per stampa e televisioni lo stesso giorno dalle ore 11.30) la manifestazione, presentata dalla Olympo Cdc Holding e Alta Classe Lab, consentirà al pubblico, fino al 28 gennaio 2024, di osservare da vicino i tratti più personali della famosa artista messicana. Per i visitatori oltre ad un viaggio immersivo tra le opere della geniale pittrice con gli esaltanti visori 3d, anche una riproduzione di un abito e la selezione appassionante di fotografie e documenti legati ai momenti conosciuti ed inediti della vita di Frida Kahlo. Un’occasione unica, capace di conquistare l’osservatore per unire le emozioni derivate dalla singolare vita della grande pittrice con l’immersione totale nei meandri della sua arte.

Luogo: Palazzo Mazzarino, Via Maqueda , PALERMO, PALERMO, SICILIA

