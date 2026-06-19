Nel festeggiare i suoi 40 anni di attività con un evento congiunto di presentazione delle varie Guide, tra cui quella delle migliori Gelaterie d’Italia 2027, il Gambero Rosso, oltre che assegnare per il nono anno consecutivo il massimo riconoscimento dei Tre Coni alla gelateria Cappadonia, ha voluto annoverare Antonio Cappadonia tra i cinque gelatieri italiani che hanno fatto, negli ultimi 4 decenni, la storia del gelato.

I magnifici 5 sono: Sergio Dondoli di San Gimignano, Giancarlo Timballo di Udine, Pierfrancesco Cutelli di Lucca, Corrado Sanelli di Salsomaggiore Terme, quindi Antonio Cappadonia, primo gelatiere a portare i Tre Coni in Sicilia.

Un riconoscimento che premia la speciale visione del gelato Cappadonia, caratterizzato da un forte rapporto con i produttori del territorio e dalla stagionalità dei gusti.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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