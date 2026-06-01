In occasione del festival dell’editoria indipendente “Una Marina di Libri” – edizione 2026, l’Istituto Gramsci Siciliano, in collaborazione con la Fondazione Gramsci di Roma,

presenta il volume Antonio Gramsci, Quaderni del carcere – Quaderni miscellanei (1929-1935) II tomo, a cura di Fabio Frosini, Giuseppe Cospito e Gianni Francioni (Edizione Nazionale scritti di Antonio Gramsci)



Intervengono:

Federico Di Blasio, Fondazione Gramsci Roma

Pietro Maltese, Università degli Studi di Palermo

Manoela Patti, Università degli Studi di Palermo, Istituto Gramsci Siciliano

Concetta Giliberto, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo

Salvatore Nicosia, Presidente Istituto Gramsci Siciliano

Saranno presenti i curatori: Fabio Frosini e Giuseppe Cospito

VENERDI 5 GIUGNO 2026 ore 16.30

ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO – ETS

Cantieri culturali alla Zisa

DESCRIZIONE

Il tomo secondo dei Quaderni miscellanei (contenenti i quaderni 5, 6, 7, 8) trascrive fedelmente il testo gramsciano, ne rispetta le peculiarità grafiche, non rende i testi di prima stesura in corpo minore rispetto agli altri e s’attiene al testo critico e all’ordinamento stabilito da Gianni Francioni.

Il volume, curato da Giuseppe Cospito, Gianni Francioni e Fabio Frosini, presenta un ricco apparato di note di commento che, integrando l’Apparato Critico dell’edizione del 1975, esplicita citazioni, riferimenti, allusioni di Gramsci.

Questa edizione rappresenta un imprescindibile strumento di studio

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano – ETS, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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