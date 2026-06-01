I risultati dello studio su 500 pazienti

Tra le forme tumorali più aggressive e difficili da trattare, il tumore al pancreas continua a rappresentare una delle principali sfide per la ricerca medica. Per decenni gli specialisti hanno cercato terapie capaci di migliorare in modo significativo la sopravvivenza dei pazienti, soprattutto nei casi in cui la malattia viene scoperta quando si è già diffusa ad altri organi.

Proprio in questo contesto arrivano risultati che stanno attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Durante il congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) sono stati presentati i dati di fase III relativi al daraxonrasib, un farmaco sperimentale sviluppato per colpire una delle principali alterazioni genetiche associate al tumore del pancreas.

I dati mostrano un miglioramento della sopravvivenza rispetto ai trattamenti tradizionali e vengono considerati dagli esperti tra i più incoraggianti emersi negli ultimi anni per questa patologia.

I risultati dello studio su 500 pazienti

La sperimentazione ha coinvolto circa 500 pazienti affetti da tumore al pancreas metastatico.

Secondo i risultati presentati al congresso, i pazienti trattati con daraxonrasib hanno raggiunto una sopravvivenza media di 13,2 mesi. Nei gruppi sottoposti ai protocolli chemioterapici tradizionali, la sopravvivenza media è risultata compresa tra 6,6 e 6,7 mesi.

In termini pratici, il trattamento ha consentito di raddoppiare il periodo medio di sopravvivenza rispetto alle terapie standard utilizzate come riferimento nello studio.

I dati indicano inoltre una minore incidenza di effetti collaterali rispetto alla chemioterapia convenzionale.

Perché il farmaco è considerato così importante

L’interesse attorno al daraxonrasib deriva soprattutto dal suo meccanismo d’azione.

Il farmaco è stato progettato per colpire la proteina KRAS, uno dei principali motori biologici della crescita tumorale nel cancro del pancreas.

Questa proteina appartiene alla famiglia dei geni Ras, un gruppo di geni che può inviare alle cellule segnali continui di crescita e divisione. Quando questi meccanismi risultano alterati, le cellule tumorali possono proliferare e diffondersi con maggiore facilità.

Il daraxonrasib agisce bloccando l’attività della proteina, interrompendo uno dei processi che alimentano la progressione della malattia.

Una mutazione presente nella grande maggioranza dei casi

Uno degli aspetti che rende particolarmente interessante questo approccio terapeutico riguarda la diffusione delle mutazioni KRAS nei pazienti con tumore pancreatico.

Secondo i dati illustrati durante il congresso, oltre il 90% dei pazienti affetti da adenocarcinoma duttale pancreatico, la forma più comune di tumore al pancreas, presenta una mutazione del gene KRAS.

La variante indicata come Ras G12 determina una condizione di iperattività della proteina KRAS, favorendo la crescita del tumore.

Proprio l’elevata frequenza di questa alterazione genetica rende il bersaglio terapeutico particolarmente rilevante per la ricerca oncologica.

Gli esperti parlano di risultati potenzialmente rivoluzionari

I risultati dello studio hanno suscitato interesse tra gli specialisti presenti all’ASCO.

La professoressa Rachna Shroff, responsabile dell’oncologia presso l’University of Arizona Cancer Center ed esperta di tumori gastrointestinali per l’ASCO, ha definito i dati ottenuti come risultati “rivoluzionari”.

L’entusiasmo della comunità scientifica è legato soprattutto al fatto che il tumore del pancreas è tra quelli che hanno registrato meno progressi terapeutici negli ultimi decenni rispetto ad altre forme di cancro.

Molti pazienti ricevono infatti la diagnosi quando la malattia si trova già in fase avanzata. Secondo le informazioni riportate dalle fonti internazionali citate, oltre la metà delle diagnosi arriva quando il tumore si è già diffuso.

Le possibili ricadute oltre il tumore al pancreas

Le implicazioni della ricerca potrebbero non limitarsi al solo tumore pancreatico.

Poiché i geni Ras sono coinvolti anche in altri tipi di neoplasie, gli studiosi ritengono che i risultati ottenuti possano fornire indicazioni utili per sviluppare nuove strategie terapeutiche in ulteriori ambiti dell’oncologia.

Farmaci basati su principi simili risultano già oggetto di sperimentazione nel trattamento di tumori del polmone e del colon.

Si tratta però di percorsi di ricerca ancora in corso, sui quali saranno necessari ulteriori dati per valutarne l’efficacia.