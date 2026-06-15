Si è concluso con grande partecipazione e importanti risultati il XXII Congresso Nazionale della Società Italiana Glaucoma (S.I.G.L.A.), svoltosi presso il Delta Hotels by Marriott di Giardini Naxos (Messina).

L’evento, tra i più rilevanti appuntamenti scientifici nazionali dedicati allo studio e al trattamento del glaucoma, è stato organizzato dal Direttore della UOC di Oculistica dell’ARNAS Garibaldi di Catania, dott. Antonio Marino, insieme al Presidente del Congresso, dott. Antonello Rapisarda, e ha visto la partecipazione dei più autorevoli specialisti italiani e internazionali del settore.



Particolarmente significativa la giornata in cui le sale operatorie dell’UOC di Oculistica dell’Ospedale Garibaldi Nesima sono diventate il centro di una sessione di chirurgia in diretta dedicata al trattamento del glaucoma. Nel corso dell’iniziativa sono state eseguite diverse procedure chirurgiche innovative, trasmesse e commentate in tempo reale, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di aggiornamento professionale e confronto scientifico. Al termine della sessione ha preso parte all’evento anche il Direttore Generale dell’ARNAS Garibaldi, dott. Giuseppe Giammanco, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’elevato livello scientifico dell’iniziativa e per il prestigio che essa ha conferito all’Azienda ospedaliera.



Ampio spazio è stato dedicato alla formazione delle nuove generazioni di specialisti. I giovani oculisti hanno avuto l’opportunità di perfezionare le proprie competenze chirurgiche attraverso specifiche sessioni di Wet Lab, affiancati da tutor e docenti di riconosciuta esperienza. Parallelamente, il congresso ha promosso momenti di aggiornamento multidisciplinare che hanno coinvolto anche infermieri e ortottisti, valorizzando il ruolo di tutte le figure professionali impegnate nella presa in carico del paziente affetto da glaucoma e nella gestione dei percorsi ambulatoriali e chirurgici.

Nel corso dei lavori congressuali è stato inoltre conferito un riconoscimento speciale al dott. Karl Mercieca, Consultant presso il Manchester Royal Eye Hospital, premiato con una targa congressuale in occasione della sua lettura magistrale, particolarmente apprezzata dalla comunità scientifica presente.



Il congresso si è infine concluso con un importante momento istituzionale per l’oftalmologia italiana: il dott. Antonio Marino è stato nominato nuovo Presidente della Società Italiana Glaucoma per il prossimo triennio.

Un riconoscimento prestigioso che premia il costante impegno professionale, scientifico e organizzativo del Direttore dell’UOC di Oculistica dell’ARNAS Garibaldi e che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera Azienda ospedaliera, confermandone il ruolo di riferimento nazionale nell’ambito della diagnosi, della ricerca e del trattamento delle patologie oculari.

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