La Segreteria Provinciale di Agrigento del Sindacato Italiano Militari esprime un sentito ringraziamento ai carabinieri della Compagnia di Licata per il tempestivo intervento che ha consentito di individuare uno dei presunti responsabili di un furto con strappo ai danni di una persona anziana.

“In un contesto operativo complesso – afferma la sigla – l’azione rapida ed efficace dei colleghi, attivata grazie alla collaborazione dei cittadini, ha permesso di garantire immediata assistenza alla vittima, appartenente alle fasce più vulnerabili della popolazione”.

Il SIM di Agrigento sottolinea inoltra “l’elevato senso del dovere e la professionalità dimostrata dai militari, quotidianamente impegnati nella prevenzione e nella repressione dei reati predatori, nonché nella tutela della sicurezza pubblica”.

“La costante presenza sul territorio e la capacità di risposta immediata dell’Arma – prosegue la Segreteria Provinciale – rappresentano un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per l’intera comunità agrigentina”.

“Il SIM rinnova il proprio sostegno – conclude – e la propria vicinanza a tutto il personale impegnato in servizi operativi”.

Luogo: LICATA, AGRIGENTO, SICILIA

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