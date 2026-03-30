Per accedere allo sportello, è possibile contattare le sedi locali di Confintesa L.C. o inviare una richiesta via e-mail:
vittimedellascuola@confintesalavoratoridellaconoscenza.it
La Prof.ssa R. Cavasino afferma: “La scuola deve essere un luogo sicuro e accogliente per tutti. Siamo qui per tutelare i diritti di docenti e famiglie e garantire un ambiente scolastico rispettoso e inclusivo, i recenti fatti di cronaca ci dicono che così non è più, bisogna intervenire in tutti i modi possibili e il prima possibile, la scuola è una seconda casa per gli alunni e un luogo di lavoro per i docenti.”
Lo sportello è dedicato al personale docente e alle famiglie che necessitano di assistenza e tutela in caso di:
– Violenze o molestie sul luogo di lavoro.
– Discriminazioni o mobbing.
– Problemi di salute e sicurezza.
– Altre criticità legate alla vita scolastica.
Confintesa L.C. Palermo offre:
– Consulenza giuridica specializzata.
– Supporto psicologico.
– Assistenza nella gestione delle pratiche amministrative.
Luogo: Segreteria Confintesa L.C. Palermo., Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA
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