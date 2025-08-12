La Presidenza dell’U.N.A.C. (UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI) – DELEGAZIONE COMUNALE DI TERRASINI – O.D.V., rende noto che nel mese di luglio scorso e’ stata aperta una Sotto-Delegazione U.N.A.C. nel Comune di Partinico, avente sede operativa in C/da Incastrone, snc, il cui Delegato e’ il Sig. Adinolfi Alessio. All’U.N.A.C. possono aderire ex appartenenti alle Forze dell’Ordine o cittadini simpatizzanti che ne sposino i principi e lo Statuto. L’U.N.A.C., oltre ad essere presente in tutta Italia, noche’ in Sicilia con piu’ di dieci Delegazioni Comunali e diverse Sotto-Delegazioni che operano con i propri volontari, sia in ambito di Protezione Civile, Sanitario che Safety, ha ritenuto fondamentale ramificare anche la propria presenza sul territorio partinicese, dopo per altro, la recente apertura, nello scorso mese di gennaio, della Delegazione Comunale di Terrasini, per poter estendere la propria mission nel volontariato a favore dei piu’ bisognosi, dei soggetti fragili e della popolazione, nonche’ a supporto delle amministrazioni comunali che intendano utilizzare i volontari dell’ U.N.A.C. per le finalita’ previste dal Codice del Terzo Settore (D.L.117/2017). Inoltre, i volontari della Sotto-Delegazione U.N.A.C. di Partinico, hanno gia’ prestato servizio di Safety durante gli eventi dei giorni scorsi, in occasione della Festa di Agosto.

Luogo: PARTINICO, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

