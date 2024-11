Domenica 1 dicembre 2024 (ore 09.00-13.00) l’Archivio di Stato di Ragusa effettuerà un’apertura straordinaria diurna, in occasione della quale vi sarà la possibilità di visitare la mostra“La memoria restaurata”, inaugurata, con grande affluenza di pubblico, lo scorso 16 novembre.

Tale evento presenterà alla cittadinanza i frutti dei progetti di restauro conservativo realizzati negli ultimi anni dall’Istituto, esponendo antichi manoscritti, pergamene medievali, volumi notarili recuperati e ora restituiti alla pubblica fruizione.

Il percorso espositivo sarà arricchito da apposite schede di approfondimento, al fine di chiarire le modalità tecniche di intervento e di illustrare le tipologie documentarie coinvolte, i supporti scrittori (su tutti, la pergamena) e il processo di produzione del libro manoscritto nel Medioevo.

«Il grandissimo successo – dichiara il direttore dell’Archivio di Stato di Ragusa, dott. Vincenzo Cassì – dell’inaugurazione della mostra “La Memoria restaurata”, che ha visto la registrazione di più di cento accessi in poche ore, conferma l’interesse della cittadinanza per iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio culturale e testimonia la bontà della proposta scrientifica dell’Archivio di Stato di Ragusa, tesa a coinvolgere quanto più possibile un pubblico ampio e variegato, promuovendo la conoscenza dei nostri “tesori di carta”».

Per tali ragioni abbiamo deciso di replicare con un’altra apertura straordinaria, stavolta diurna.

L’evento avrà luogo presso la sede dell’Archivio di Stato (Viale del Fante 7 – Ragusa) con ingresso libero.





Luogo: Archivio di Stato di Ragusa, Viale del Fante, 7, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

