Con un’importante novità di gamma Apicoltura Piana conferma la propria vision orientata ad innovazione e sostenibilità ma, soprattutto, all’amore per la natura, aggiungendo ad Acacia e Millefiori della nuova linea Dolce Regina anche il gusto Millefiori BIO.

Nel suo cento ventunesimo anno di attività l’azienda bolognese leader nella produzione di miele ha arricchito la sua gamma prodotti, proponendo la nuova linea di miele Dolce Regina, risultato di una dedizione costante e responsabile alla produzione e all’arte dell’apicoltura.

Il nome accattivante evoca eleganza e raffinatezza, suggerendo un miele di qualità, dal sapore pregiato. Inoltre, richiama il coinvolgimento delle api regine, di cui Apicoltura Piana è storicamente esperta nell’allevamento. L’azienda si distingue, infatti, per la sua dedizione al benessere delle api, favorendo un ambiente sano e sostenibile, rispettando le esigenze naturali delle colonie.

La linea Dolce Regina comprende gusti tradizionali come Millefiori e Acacia, e l’attesa novità del Millefiori Biologico, proposti in formati diversi da 400 g, 500 g e 1 kg, rigorosamente in vaso in vetro per esaltare le caratteristiche di colore e trasparenza del miele.

Il Miele Millefiori offre note delicate, aromatiche e un sapore che può variare leggermente in base alla zona geografica e alle varietà e biodiversità delle colture. È ottenuto da una vasta gamma di fiori, tra cui margherite, erbe di campo, trifoglio e molte altre specie floreali. Il colore dorato brillante, la consistenza setosa e l’aroma floreale sono le sue caratteristiche principali. Del gusto Millefiori Apicoltura Piana propone anche la versione biologica in vasetto 400 g, risultato dell’impegno nella conservazione dell’ambiente, attraverso pratiche apistiche eco-compatibili, a tutela della salute delle api e della biodiversità.

Noto per la sua trasparenza, per le note dorate e per la sua consistenza liquida, il Miele di Acacia è il prodotto delle fioriture dell’albero di acacia, caratterizzato da fiori bianchi e profumati. Le sue caratteristiche organolettiche rendono questo miele particolarmente adatto come dolcificante in cucina, sia per dolci che per bevande calde e fredde (compresa la mixology), senza alterare il sapore originale degli ingredienti ma contribuendo con una decisa e suadente nota dolce.

“Continua il nostro percorso di ampliamento e di crescita della gamma da offrire al mercato, per raggiugere i diversi target di consumatori attraverso linee di prodotto che spaziano tra innovazione e tradizione” afferma Davide Donadi, Direttore Commerciale di Apicoltura Piana.

La linea Dolce Regina è disponibile presso le principali insegne della Grande Distribuzione.





