La deputata regionale Lidia Adorno, del Movimento 5 Stelle, ha chiesto ed ottenuto audizione dinanzi alla Commissione “Esame delle attività dell’Unione Europea” al fine di fare chiarezza rispetto alle cosiddette “Grandi apparecchiature”, acquistate dalla Regione facendo ricorso ai fondi del PNRR Missione 6: Salute M6C2-1.1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Grandi apparecchiature” per case, ospedali di comunità ed altre strutture sanitarie.





Dopo una serie di accessi agli atti che non hanno ottenuto risposte esaustive, la parlamentare pentastellata chiederà chiarimenti all’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ed al dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica, Salvatore Iacolino. “Chiederò spiegazioni, che al momento non sono arrivate – ha affermato la deputata Lidia Adorno – malgrado i ripetuti accessi agli atti, per comprendere la tipologia e l’allocazione delle nuove apparecchiature diagnostiche acquistate con i fondi del PNRR.

È solo l’inizio di un lavoro di verifica che per perdurerà fin quando non sarà chiara e trasparente la destinazione di ogni euro investito”.

Luogo: Palermo, Palazzo dei Normanni, PALERMO, SICILIA

