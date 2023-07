Il Comitato Esistono i Diritti, ancora una volta in prima linea.

Già protagonista delle iniziative che hanno portato, prima all’approvazione del regolamento per l’istituzione del Garante dei detenuti a Palermo e poi alla nomina dello stesso, oggi è impegnato nella raccolta firme a sostegno dell’appello rivolto al ministro della giustizia Carlo Nordio, affinché la nomina del garante nazionale dei detenuti ricada nella figura di Rita Bernardini.

I primi firmatari dell’ appello sono Pino Apprendi garante di Palermo e Gaetano D’Amico leader politico e presidente del Comitato, ma in poco più di 48 ore sono state raccolte oltre 132 adesioni di personalità, del mondo della politica a quello dell’ avvocatura, dallo spettacolo al giornalismo alla cultura passando per la società civile, perché evidentemente tutti riconoscono in Rita Bernardini la persona più adatta a poter ricoprire questo importante incarico.

Ancora una volta il Comitato nonostante sia un soggetto non elettorale, si è impegnato in una iniziativa politica raccogliendo consensi in maniera trasversale.

“Personalmente auspico che Rita Bernardini, che insieme a Marco Pannella è stata impegnata nelle battaglie per i detenuti e per i diritti umani , venga nominata Garante Nazionale”, dice Gaetano D’Amico.

“Rita Bernardini ha visitato e continua a visitare le carceri di tutta l’Italia, già da molto tempo, ed è di fatto una persona che ha tutti i titoli e le qualita’ per essere garante nazionale dei detenuti” conclude Pino Apprendi.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.