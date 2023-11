Si chiude la XII^ Edizione del Premio B.Andò in un clima di grande soddisfazione espresso in tutti gli interventi dagli organizzatori della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, Salvo Lisi ed Enrico Fiumara e dai Dirigenti Scolastici Rosalba Mingiardi, Giovanni Lutri, Gaetano Ginardi e Francesca Licosi, in rappresentanza della Dirigente Tiziana D’Anna. L’intera cerimonia della premiazione si è svolta domenica mattina nello splendido e rinnovato Cine Teatro Rex, gestito dall’imprenditore Alfio Zappalà e per l’occasione totalmente gremito in tutti i posti disponibili.

Il Presidente del Premio Orazio Licciardello e il Presidente della commissione giudicatrice Roberto Tufano, hanno ringraziato tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova finale e hanno manifestato apprezzamento per l’alta qualità degli elaborati consegnati dagli studenti alla valutazione della commissione del Premio. Hanno portato i saluti il sindaco di Giarre Leo Cantarella e il sindaco di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi, che hanno garantito per il futuro il sostegno e l’appoggio a questa importante e fondamentale iniziativa culturale del territorio. A nome della Regione siciliana è intervenuto Alberto Cardillo, capo della segreteria del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha portato i saluti dell’on.le Gaetano Galvagno assicurando il sostegno a questa fondamentale iniziativa culturale per l’hinterland e per le scuole del territorio. Quest’anno la manifestazione dedicata alla figura del primo sindaco del dopoguerra a Giarre, è stata impreziosita della presenza prestigiosa di Imad Abu Kishek,rettore Università Al-Quds di Gerusalemme , accompagnato dal Direttore Generale della stesso ateneo e ambedue hanno ricevuto targhe ricordo dall’Associazione ODIMED-LD, consegnate da Sebastiano Andò e da Biagio Andò, rispettivamente fratello e figlio di Salvo Andò. Il Rettore ha espresso la sua gioia per essere presente a Giarre in questo evento di grande rilievo per la Sicilia e ha ringraziato Salvo Andò per l’invito che cementa un rapporto di collaborazione e cooperazione culturale portata avanti in questi ultimi anni. Il primo premio consistente in una borsa di studio è stato vinto dalla studentessa Caterina Maria Poiatti del Liceo Scientifico Leonardo di Giarre ed è stato consegnato da Salvo Andò, Presidente Associazione ODIMED LD, il quale si è felicitato con tutti i ragazzi partecipanti che hanno svolto un lavoro di studio e di approfondimento sul tema prescelto davvero di notevole livello. Si sono classificati al secondo posto ex aequo gli studenti Giuseppe Pappalardo dell’Istituto E.Fermi di Giarre, Maria Lucia Anastasi del Liceo Artistico R.Guttuso di Giarre, Giovanna Filis Romeo del Liceo Linguistico di Linguaglossa, Stefania Massimino del Liceo Classico di Giarre, Miriam Monaco del Liceo Scientifico Leonardo di Giarre, Marta Vasta del Liceo Scientifico Leonardo di Giarre, Giuseppe Brunetto dell’ITTL di Riposto e Danilo Privitera dell’ITE di Riposto.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.