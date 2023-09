Un disegno di legge che migliora la normativa degli enti locali. Abbiamo approvato il provvedimento in Prima commissione Affari istituzionali e contiene una serie di modifiche alle norme attuali. Sono molto orgoglioso di avere dato il massimo contributo, insieme alla collega Giusy Savarino, proponendo tanti emendamenti, che portano la nostra firma, a sostegno degli amministratori locali. Mi sento molto vicino a loro, essendolo stato in passato e continuando ad esserlo ancora oggi, ne conosco le difficoltà e le criticità di chi si trova in prima linea. Sono particolarmente contento di essere intervenuto in modo migliorativo su aspetti concreti come l’introduzione del consigliere supplente, i permessi e le licenze che consentono agli amministratori locali di lavorare meglio e garantire una maggiore presenza sul territorio, la composizione del Collegio dei Revisori, recependo la normativa nazionale, e tanti altri aspetti che miglioreranno la vita degli enti locali.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia dopo l’approvazione in Prima Commissione Affari Istituzionali del disegno di legge sugli Enti locali.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.