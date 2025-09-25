La CISAL Catania esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta comunale della proposta di deliberazione relativa al Regolamento che disciplina l’istituzione della figura del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale.

“Si tratta di un risultato importante per garantire l’effettività dei diritti – dichiara Giovanni Lo Schiavo, responsabile CISAL Catania – che giunge al termine di un percorso lungo e complesso, nel quale la nostra organizzazione sindacale si è impegnata con determinazione affinché la città potesse dotarsi di questo strumento di garanzia e di tutela. Un impegno portato avanti anche a seguito dell’incontro con l’assessore Brucchieri, al quale va riconosciuta la disponibilità al dialogo e la sensibilità verso un tema di grande rilevanza sociale”.





Secondo CISAL Catania, l’istituzione del Garante cittadino, figura chiamata a vigilare sulla tutela dei diritti dei detenuti, rappresenta un fondamentale anello di congiunzione tra carcere e società. Il Garante avrà il compito di promuovere il rispetto della dignità umana, monitorare le condizioni di detenzione e favorire percorsi di reinserimento sociale.

“È un passo avanti fondamentale – sottolinea Lo Schiavo – per garantire dignità, diritti e reali opportunità di reinserimento alle persone detenute, rafforzando quel legame tra carcere e città che riteniamo essenziale per costruire una società più giusta e inclusiva”

