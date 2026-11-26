Uno spazio nel quale l’ascolto e l’accoglienza sono il biglietto da visita di un servizio rivolto a minori e adolescenti, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, in condizioni di fragilità emotiva e/o psicologica, ma anche alle famiglie, guardando a 360 gradi alle esigenze del territorio.

Apre anche a Riesi, alle 10.30 di venerdì 27 Novembre, in via Felice Cavallotti 194, in un bene confiscato alla mafia, l’ultimo dei quattro sportelli di ascolto, dopo Gela, Niscemi e Mazzarino, previsti dal Progetto EsserCi, sostenuto da Con I Bambini attraverso il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Puntando a favorire il protagonismo giovanile, lo sportello offrirà agli adolescenti la possibilità di partecipare ad attività aggregative, laboratori esperienziali e creativi, oltre a servizi individuali per il benessere della persona.

Un progetto che ha come capofila l’associazione Arci “Le Nuvole” e, come partner, i Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi, l’associazione “I Girasoli Onlus”, il Centro di Educazione Ambientale, l’Istituto per la Ricerca Sociale e le scuole del comprensorio.

All’inaugurazione interverranno: il sindaco di Riesi, Salvatore Sardella; Daniela Pasqualetto, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Riesi; la dirigente scolastica dell’ I.I.S.S. “C.M. Carafa”, Adriana Quattrocchi; Calogero Santoro, presidente dell’associazione “I Girasoli ETS”; Giuseppe Montemagno, dell’associazione ARCI Le Nuvole Aps.









Luogo: Sportello di ascolto, Via Felice Cavallotti , 194, RIESI, CALTANISSETTA, SICILIA

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