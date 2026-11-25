Fare fronte comune per portare le istanze dei territori siciliani sui tavoli nazionali, proprio mentre si entra nel vivo della discussione sulla prossima legge di bilancio dello Stato. È questo il senso dell’incontro che si è svolto oggi a Verona tra l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Francesca Garigliano, e una delegazione di sindaci dell’Isola, riuniti a margine dei lavori della 43esima Assemblea nazionale dell’Anci.

Un faccia a faccia operativo, inserito tra gli appuntamenti collaterali della kermesse dei primi cittadini italiani, pensato per fare il punto sulle difficoltà quotidiane delle amministrazioni siciliane e raccogliere proposte concrete direttamente da chi guida i territori.

“Ascoltare per decidere”

L’obiettivo dell’assessorato è consolidare un filo diretto con gli amministratori locali, considerati il vero termometro delle esigenze dei cittadini.

“Ho voluto testimoniare la vicinanza e l’interesse concreto della Regione Siciliana nei confronti dei Comuni e delle loro amministrazioni – spiega l’assessore Garigliano – nella consapevolezza che il dialogo istituzionale con gli amministratori locali è condizione indispensabile per costruire risposte efficaci. Ascoltare per decidere: questo è il metodo che stiamo portando avanti. La Regione deve essere al loro fianco, conoscerne da vicino le difficoltà e valorizzare le proposte che arrivano dai territori”.

La partita romana e la Manovra

Oltre alle questioni strettamente regionali, il confronto di Verona guarda inevitabilmente a Roma. Con la Manovra finanziaria ormai alle porte, i Comuni chiedono certezze sulle risorse e attenzione alle peculiarità dell’Isola.

“I sindaci rappresentano il primo presidio istituzionale per i cittadini e le loro istanze devono trovare attenzione nei processi decisionali – sottolinea ancora l’esponente della giunta regionale –. L’obiettivo è quello di mantenere aperto e costante il confronto. Dobbiamo essere interpreti delle esigenze dei territori anche nelle sedi istituzionali nazionali, affinché le specificità e le necessità della Sicilia possano trovare adeguato riconoscimento nelle scelte del Governo e del Parlamento”.