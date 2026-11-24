L'allarme partito da una malata di Lecce

Qualcuno ha aperto su TikTok un profilo a nome di Jessica Scarpa e lo usa per chiedere soldi a chi vuole aiutarla. Ha copiato la sua storia, le sue foto e quelle dei suoi due bambini.

Jessica Scarpa ha 36 anni e vive a Olginate, in provincia di Lecco. Sta combattendo contro un tumore al pancreas metastatico. Dopo aver scoperto il falso account ha informato i carabinieri per sporgere denuncia.

La sua reazione, raccolta da La Provincia Unica Tv, è durissima: «Voglio vedere in faccia questa persona per dirgli tutto ciò che penso».

Jessica Scarpa non ha un profilo TikTok e la raccolta fondi è sospesa

Migliaia di persone avevano già sostenuto la mamma lombarda con le loro donazioni. Quei soldi servivano a comprare il daraxonrasib, un farmaco sperimentale americano che, secondo la testata lecchese, potrebbe rallentare il decorso della malattia.

La stessa testata ricorda che la sua battaglia ha spinto la Regione Lombardia a fornire gratis il farmaco ai malati nelle sue condizioni e la Commissione europea ad accelerarne l’iter di approvazione.

Ora, dopo gli attacchi degli hater, è arrivato chi prova a guadagnarci. «È uno schifo, una vergogna. Non posso crederci che ci siano persone che riescano ad approfittarsi della disperazione di persone come me e della generosità di chi dona».

Il punto da chiarire subito, per lei, è uno solo: «Innanzitutto, non ho alcun account su TikTok, non l’ho mai avuto e non sto chiedendo di sostenere la raccolta fondi, perché ho sospeso da settimane la raccolta ufficiale che avevo aperto su Go Fund Me quando avevo bisogno di aiuto per cercare di acquistare il Daraxonrasib».

L’allarme partito da una malata di Lecce

A far scattare l’allarme è stata un’altra paziente. Jessica Scarpa racconta così come lo ha saputo:

«A segnalare cosa stava accadendo è stata una donna di Lecce, che ha la mia stessa malattia. Mi ha detto di aver parlato con me tramite TikTok e che io la stavo aiutando ad aprire una raccolta fondi come la mia, e per questo le chiedevo documenti, foto, e informazioni personali. Per fortuna la figlia di questa donna si è insospettita e mi hanno contattata in altro modo e subito è stato evidente che c’era qualcuno che si spacciava per me. Come ho detto io non ho un profilo su TikTok».

Stando al racconto della donna di Lecce, il falso profilo cercava di farsi consegnare anche documenti e dati personali da altri malati, oltre a chiedere donazioni.

Ricariche, bonifici e coordinate bancarie: cosa chiede il falso account

La famiglia ha rintracciato l’account in poco tempo e ha provato a contattarlo. Le risposte, racconta la donna, hanno l’aria di essere automatiche: «Qualcuno ha preso le mie foto, la mia storia e le foto pure dei miei figli, per fingere di essere me. Abbiamo provato a scrivere a questo profilo e le risposte sembrano arrivare da un bot, che comunque chiede donazioni e chiede di farsi mandare soldi tramite ricariche, bonifici e chiede anche tutti i dati sensibili, pure le coordinate bancarie, di possibili donatori. Uno schifo proprio, spero che nessuno abbia donato».

Dal suo racconto emergono i segnali che dovrebbero mettere in guardia chi vuole aiutarla:

Jessica Scarpa dice di non aver mai avuto un account TikTok , quindi un profilo a suo nome su quel social non è suo;

, quindi un profilo a suo nome su quel social non è suo; la raccolta ufficiale su GoFundMe , spiega, è sospesa da settimane e lei non sta chiedendo di sostenerla;

, spiega, è sospesa da settimane e lei non sta chiedendo di sostenerla; il falso profilo, racconta lei, chiede ricariche e bonifici, oltre alle coordinate bancarie e ai dati sensibili dei possibili donatori.

La denuncia ai carabinieri e la segnalazione alle Iene

La donna ha deciso di non lasciar correre. Ha scritto direttamente a chi gestisce il profilo e ha avviato le pratiche per la denuncia: «Ho provato a scrivere a questa persona dicendole che deve solo vergognarsi per quanto è meschina, e malvagia. Vorrei poterglielo dire in faccia, Ho anche subito informato i Carabinieri per sporgere denuncia e ho segnalato l’accaduto anche alla trasmissione “Le Iene”».

Per ora non si sa chi ci sia dietro il profilo né se qualcuno abbia già mandato soldi.