Nel Brindisino

Al Fisco risultava affittato un solo appartamento. Nella realtà, secondo la Guardia di finanza, un intero condominio di dodici alloggi fronte mare lavorava come un residence per turisti.

Il caso arriva da Torre Canne, frazione costiera di Fasano in provincia di Brindisi. I militari della Compagnia di Fasano hanno ricostruito oltre 500mila euro di redditi non dichiarati e hanno quantificato imposte evase e sanzioni per più di 400mila euro.

Un appartamento dichiarato, gli altri undici risultavano sempre sfitti

La differenza tra le carte e la realtà sta tutta nei numeri. Nelle comunicazioni al Fisco la proprietà indicava una sola unità in affitto. La cedolare secca veniva versata solo su una parte dei compensi. Il comunicato della Guardia di finanza descrive così la situazione ufficiale della struttura:

«La proprietà della struttura infatti comunicava la locazione di un unico appartamento, dichiarando solo parte dei compensi con “cedolare secca” per poche migliaia di euro l’anno, mentre i restanti altri 11 locali del condominio risultavano ufficialmente sempre sfitti».

Per le Fiamme gialle quegli undici alloggi erano invece parte di un’attività ricettiva gestita come un’impresa, senza che il Fisco ne avesse notizia.

Insegna, citofono a tema e listini fino a 5mila euro al mese

A smontare la versione ufficiale sono stati i sopralluoghi e i riscontri catastali. L’edificio aveva all’esterno un’insegna identificativa e una pulsantiera del citofono con un nome tematico per ogni alloggio.

Anche i prezzi raccontavano un’altra storia. I finanzieri hanno trovato listini stagionali differenziati che in estate arrivavano fino a 5mila euro al mese per appartamento. I pagamenti, ha ricostruito la Guardia di finanza, venivano incassati in gran parte in contanti oppure erano tracciati solo in parte.

Per gli investigatori la struttura superava ampiamente le soglie oltre le quali la legge impone di aprire la partita Iva. I proventi sono stati quindi riclassificati per intero come redditi d’impresa. Poi i finanzieri hanno ricostruito i ricavi sottratti alle tasse.

I controlli incrociati tra banche dati fiscali e Comuni

Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, la Guardia di finanza ha incrociato le informazioni delle diverse banche dati fiscali con gli elenchi e le segnalazioni arrivati dai Comuni.

A questi elementi si sono aggiunte le analisi di rischio sul settore e le informazioni raccolte durante il controllo economico del territorio. Dal confronto è emersa la distanza tra quanto dichiarato e l’attività reale della struttura. Poi sono arrivati l’esame dei contratti, le indagini finanziarie e l’analisi dei pagamenti.

Il litorale e l’entroterra di Fasano vivono di turismo. La Guardia di finanza descrive una presenza diffusa di residence, bed and breakfast, case vacanze e affittacamere. I controlli nel settore, spiegano le Fiamme gialle, puntano anche a tutelare gli operatori onesti. Sul tema è aperto un dialogo con le istituzioni locali e le associazioni di categoria.

Affitti brevi, cosa prevede la legge dal 2026

La vicenda di Torre Canne riguarda da vicino chi affitta casa ai turisti per pochi giorni. Le regole sono cambiate a gennaio. La guida dell’Agenzia delle Entrate sulle locazioni brevi, aggiornata ad aprile 2026, le riassume così:

locazione breve : è il contratto per un immobile a uso abitativo in Italia che dura al massimo 30 giorni, stipulato tra persone fisiche fuori da un’attività d’impresa;

: è il contratto per un immobile a uso abitativo in Italia che dura al massimo 30 giorni, stipulato tra persone fisiche fuori da un’attività d’impresa; limite di due appartamenti : dal 2026 il regime delle locazioni brevi vale solo per chi destina a questo uso non più di due appartamenti per periodo d’imposta (fino al 31 dicembre 2025 il limite era di quattro);

: dal 2026 il regime delle locazioni brevi vale solo per chi destina a questo uso non più di due appartamenti per periodo d’imposta (fino al 31 dicembre 2025 il limite era di quattro); dal terzo appartamento : l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale, chiunque la eserciti;

: l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale, chiunque la eserciti; aliquota della cedolare: è del 26%, ridotta al 21% per una sola unità immobiliare scelta dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

C’è poi il Cin, il codice identificativo nazionale. Il ministero del Turismo lo indica come obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per le strutture turistico-ricettive e per gli immobili destinati a locazione breve o turistica.

Dodici appartamenti contro i due del regime agevolato

Il residence di Torre Canne era ben oltre queste soglie. Gli appartamenti erano dodici, sei volte il limite attuale del regime agevolato. Nella ricostruzione dei finanzieri i redditi non dichiarati derivano dalla locazione turistica svolta nei periodi estivi.

La notizia, rilanciata anche da Tgcom24, arriva da una verifica che ha messo insieme dati fiscali, catasto, segnalazioni dei Comuni e controlli sul posto. Le cifre indicate sono il risultato dell’ispezione condotta dalla Compagnia di Fasano.