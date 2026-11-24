Tonno, caffè e grana sotto chiave al supermercato: sugli scaffali ci sono le scatole vuote

Walter Giannò di

24/11/2026

A Mestre, in alcuni supermercati, il tonno non si prende più dallo scaffale. Al suo posto c’è un cartello che invita a rivolgersi alle casse, oppure una scatoletta di cartone vuota da mettere nel carrello e consegnare alla cassa in cambio del prodotto vero. Lo racconta Leggo, che ha fatto il giro dei negozi nella zona di Corso del Popolo.

È l’ultima contromisura contro i taccheggi, che secondo i direttori dei punti vendita vanno avanti da anni.

«Ormai le abbiamo provate tutte»

Chi gestisce i supermercati della zona allarga le braccia. «Dobbiamo fare così, siamo praticamente costretti. Ormai le abbiamo provate tutte…», è la risposta raccolta dal quotidiano.

Così, oltre al tonno, finiscono sotto chiave altri prodotti. In un discount In’s di via Carducci i pezzi di grana sono chiusi in confezioni con l’antitaccheggio, come i gioielli. In altri negozi il salmone è stato spostato vicino alle casse.

All’ipermercato Cadoro di via Torino, invece, c’è una vera e propria cassaforte in testa alle corsie, con dentro i prodotti più presi di mira. La apre solo il personale, su richiesta del cliente, prima di arrivare alle casse.

Cosa finisce sotto chiave

La lista va oltre il tonno. Ci sono le bottiglie di gin da 20 euro in su. Ci sono i rasoi, da sempre tra i prodotti più rubati. Ci sono anche le confezioni da 250 grammi di caffè di marche come Illy e Lavazza.

E poi c’è la sorpresa: in un negozio due ripiani interi sono occupati, sotto chiave, dai prodotti per pulire le protesi dentali. Costano da 1,99 a 8,99 euro.

Perché rubano proprio questi prodotti

Sono articoli da pochi euro. Per gli addetti dei supermercati, l’unica ragione per proteggerli sono i furti continui. La merce rubata verrebbe poi rivenduta al mercato nero a metà prezzo, o anche meno.

In un supermercato del centro parlano di furti “su commissione”. Chi porta via questi prodotti, sostengono, non li usa per sé ma li ruba per rivenderli.