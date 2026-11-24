A Napoli

Voleva contestare una cartella per multe non pagate. Così avrebbe presentato al Comune di Napoli un bonifico falso, fatto con ogni probabilità anche con l’intelligenza artificiale. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale. Il responsabile è stato denunciato.

A scoprire il presunto tentativo di frode è stato il Nisa, il Nucleo investigativo sanzioni amministrative. È il reparto della polizia locale che dà la caccia ai “furbetti delle sanzioni”.

Come è stato scoperto il bonifico falso

Tutto parte da un ricorso contro una cartella esattoriale. Il Comune l’aveva emessa per recuperare i soldi di alcune sanzioni.

Per contestare gli importi, l’interessato avrebbe consegnato documenti bancari che sembravano provare il pagamento. I controlli degli agenti, però, hanno trovato anomalie importanti. Il bonifico sarebbe stato contraffatto.

Secondo Il Mattino, per crearlo sarebbero stati usati verosimilmente anche strumenti di intelligenza artificiale. L’analisi delle carte e le verifiche hanno confermato che i documenti erano falsi.

Cosa rischia chi lo ha presentato

Alla fine degli accertamenti la persona è stata individuata e segnalata all’autorità giudiziaria. Non è una condanna. Saranno i magistrati a valutare il caso e a decidere se c’è un reato.

L’assessore De Iesu: legalità per tutti, senza eccezioni

Sul caso è intervenuto Antonio De Iesu, assessore alla Polizia municipale e alla Legalità del Comune di Napoli.

«La tutela delle entrate comunali non è soltanto una questione economica, ma prima di tutto una questione di legalità, equità e rispetto delle regole. Significa tutelare la collettività e, soprattutto, quei cittadini che adempiono correttamente ai propri obblighi e non cercano scorciatoie per sottrarsi alle proprie responsabilità.

Non possiamo consentire che qualcuno, attraverso documentazione falsa o alterata, tenti di ottenere vantaggi indebiti a danno dell’Amministrazione e dell’intera comunità. Per questo abbiamo rafforzato le attività di verifica e di approfondimento investigativo istituendo Il N.I.S.A., nel settembre 2025 che rappresenta una struttura specialistica della Polizia Locale di Napoli nata proprio per rafforzare l’attività di investigazione amministrativa e contrastare le condotte fraudolente che possono determinare un danno economico per le casse comunali.

Ogni anomalia deve essere accertata e, quando emergono elementi che possono configurare un reato, trasmessa senza esitazioni alle competenti autorità. La legalità non può essere un principio da applicare a intermittenza: deve valere per tutti, senza eccezioni».

Cos’è il Nisa

Il Nucleo investigativo sanzioni amministrative è nato nel settembre 2025, come ha ricordato lo stesso assessore. È un reparto speciale della polizia locale di Napoli. Cerca anomalie nelle pratiche sulle multe e contrasta le frodi che possono danneggiare le casse del Comune.